باشگاه خبرنگاران جوان - یک اتفاق تلخ در گذشته، کلمه‌ای که دلمان را شکسته، مرگ عزیزی که فکر می‌کنیم تقصیر ما بوده یا تصویر ذهنی‌ای که به خاطر شکست مخدوش شده، همه و همه از دلایلی هستند که دست می‌اندازند دور مغزمان و آن‌قدر فشارش می‌دهند که برای «نشخوار فکری» عذاب‌آوری آماده‌اش کنند.تصور کنید در آشپزخانه ایستاده‌اید و می‌خواهید برای امروزِ خانواده‌تان یک غذای دلچسب و خوش طعم درست کنید اما وقتی تکه‌های مرغ را از یخچال درمی‌آورید تا برش بزنید، یاد اولین باری می‌افتید که در پانزده سالگی خواستید مرغ بپزید و سوخت و مادرتان بلند بلند به شما خندید. ظرف مرغ را کنار می‌گذارید. توی خودتان فرو می‌روید. و درست از همین لحظه است که نشخوار فکری شروع می‌شود.

وقتی فکرها تبدیل به درگیری مکرر می‌شوند

نشخوار در معنی مصطلح آن، به فرایندی گفته می‌شود که حیوانات غذای جویده شده‌شان را دوباره از معده بالا می‌کشند و می‌جوند و برای بار دوم و حتی شاید چندمین بار قورت می‌دهند؛ فرایندی که شباهت عجیبی با بیرون کشیدن فکرها و غم‌ها و غصه‌های قدیمی ما انسان‌ها از مغز و دوباره تحلیل و تفسیر کردن و جویدن آن‌ها و به مغز برگرداندنشان دارد.پناهیان اما تعریف دقیق‌تری از نشخوار فکری می‌دهد: «نشخوار فکری به معنی یک تفکر اجباری، درگیریِ مکرر و طولانی مدت با افکار منفی یا یک نوع تفکر اجباری است که در آن فقط مسائل منفی مورد بررسی قرار می‌گیرند. و البته شامل نگرانی درباره آینده، مرور گذشته، علل اتفاقات گذشته، آثار کنونی آن‌ها و وجوه مختلف اتفاقات و رفتارهای دیگران است.»