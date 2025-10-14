باشگاه خبرنگاران جوان؛پریسابهرامی- اقبال خانی، در آستانه فرارسیدن ۲۳ مهرماه (۱۵ اکتبر) روز جهانی عصای سفید در بازدید از مدرسه استثنایی توکل شهرستان سنندج ودیدار با دانش آموزان دارای آسیب بینایی گفت: در سال تحصیلی جاری ۱۰۲ دانش آموز کم بینا ونابینادر مدارس استثنایی وتحت آموزش تلفیقی - فراگیر در مدارس عادی استان مشغول به تحصیل می‌باشند.

وی با اشاره به " دسترسی نابینایان به فناوری‌های نوین زمینه ساز فرصت‌های برابر " بعنوان شعار روز عصای سفید گفت: با تمرکز هر چه بیشتر جامعه نسبت به مسائل افراد نابینا وکم بینا و آگاه سازی جامعه می‌توان تحقق اهداف پیش رو در راستای احیای حقوق نابینایان را محقق کرد.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با تأکید بر اهمیت توانمندسازی و تلفیق اجتماعی افراد دارای آسیب بینایی، افزود: پیام اصلی روز ایمنی عصای سفید، شنیدن صدای نابینایان و درک مطالبات به‌حق آنان برای دستیابی به یک زندگی سالم، پویا و شکوفا است.

خانی با اشاره به اهمیت پیشگیری از معلولیت‌ها اظهارداشت: در برنامه سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی نوآموزان بدوورود به دبستان تعداد ۹۲۶ نفر نوآموز به مرحله تخصصی بینایی ارجاع یافتند.

وی اضافه کرد: از این تعداد ۲۹۸ نفر نیاز به عینک نداشتند، ۳۳۱ نفر نیاز به عینک، ۱۰۸ نفر درمان آمبلیوپی، ۱۹ نفر درمان دارویی-جراحی، ۸ نفر وسایل کمک بینایی و ۴ نفر هم دارای اختلال بینایی شدید استثنایی تشخیص داده شدند.

خانی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش وظیفه سنگین تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی را عهده داراست، یادآور شد: آموزش باید بر مبنای ظرفیت دانش‌آموزان باشد، چرا که هر دانش‌آموز نیاز‌های مخصوص به خودرا دارد و بر اساس همین نیاز‌ها باید آموزش‌های لازم را دریافت کند.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با تأکید برتوانمندی دانش آموزان آسیب دیده بینایی به عنوان توانمندترین گروه معلولان افزود: روز جهانی نابینایان، تبلور قابلیت ها، توانمندی‌ها و شان و منزلت اجتماعی نابینایان است تا با بهره گیری از این فرصت کوتاه نگرشی مطلوب در جامعه نسبت به آنان فراهم شود.

خانی با بیان اینکه نابینایان در بسیاری از قابلیت‌ها و ویژگی‌ها از بقیه افراد جامعه توانمندتر هستند و باید شرایط، زمینه و امکانات مناسبی در اختیار آنان قرار گیرد، افزود: آموزش وپرورش استثنایی با توسعه کمی وکیفی آموزش تلفیقی وفراگیر تلاش می‌کند که دانش‌آموزان نابینا و کم بینا همراه با سایر دانش‌آموزان در نظام آموزشی عادی مشغول به تحصیل شوند.

گفتنی است همزمان با گرامیداشت برنامه‌های روز جهانی نابینایان کارکنان دارای آسیب بینایی شاغل در اداره آموزش وپرورش استثنایی استان تجلیل شدند، همچنین رئیس این حوزه در تماس تلفنی با تعدادی از معلمان نابینا شاغل در مدارس استثنایی استان از زحمات و تلاش آنان قدردانی شد.