استاندار گیلان در جریان سفر به جمهوری آذربایجان و حضور در کمیسیون مشترک سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان گفت: با همکاری سه کشور، پروژه‌های زیرساختی مهم از جمله راه‌آهن رشت – آستارا و کریدور شمال – جنوب با سرعت بیشتری به نتیجه می‌رسند و گیلان نقش محوری در این همکاری‌ها دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حق‌شناس در سفر رسمی به جمهوری آذربایجان که به همراه فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، و در قالب کمیسیون مشترک سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان انجام شد، اظهار داشت: توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و استان گیلان است.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی گیلان در مسیر کریدور بین‌المللی شمال – جنوب افزود: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های بندری، ریلی و مرزی می‌تواند نقش محوری در اتصال ایران به بازارهای قفقاز، روسیه و اروپای شرقی ایفا کند.

استاندار گیلان با اشاره به بررسی وضعیت پروژه راه‌آهن رشت – آستارا در نشست مشترک سه کشور گفت: از مسیر ۱۶۲ کیلومتری این پروژه تاکنون حدود ۸۵ کیلومتر تملک و آماده‌سازی شده و بخشی از مسیر نیز به پیمانکار روسی تحویل گردیده است.

 وی افزود: در سفر آتی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به مسکو، قراردادهای الحاقی نهایی و باقی‌مانده مسیر نیز برای تسریع در عملیات اجرایی تحویل طرف روسی خواهد شد.

حق‌شناس با اشاره به نتایج مذاکرات در زمینه تسهیل ترانزیت کالا از مرز آستارا تصریح کرد: مشکلات رانندگان ایرانی در مرز به‌صورت میدانی بررسی شده و مقرر گردیده با هماهنگی مشترک مسئولان گمرک و پایانه‌های دو کشور، ظرفیت تردد روزانه کامیون‌ها به سطح توافق‌شده ۸۰۰ دستگاه در روز بازگردد.

وی تأکید کرد: گیلان به عنوان دروازه اصلی ترانزیت شمال کشور، نقشی کلیدی در تحقق اهداف ترانزیتی ایران در قالب همکاری‌های سه‌جانبه دارد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بنادر انزلی و آستارا، می‌تواند سهم مهمی در افزایش مبادلات اقتصادی منطقه ایفا کند.

استاندار گیلان در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری‌های ایران، روسیه و آذربایجان، روند اجرای پروژه‌های مشترک تسریع شده و مسیر توسعه و رونق اقتصادی در شمال کشور هموارتر شود.

