طبق اعلام آموزش و پرورش خراسان رضوی، یک دانش‌آموز دختر در پایه چهارم دبستان دخترانه «شیخ صدوق» منطقه تبادکان دچار عارضه و ایست قلبی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام آموزش و پرورش خراسان رضوی، یک دانش‌آموز دختر در پایه چهارم دبستان دخترانه «شیخ صدوق» منطقه تبادکان، روز گذشته ۲۱ مهر ماه در مدرسه دچار عارضه و ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد.

 اداره اطلاع رسانی و روابط‌ عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای در این خصوص صادر و اعلام کرد: «زهرا گلمکانی»، دانش‌آموز پایه چهارم دبستان روز دوشنبه در مدرسه دچار عارضه قلبی شد که بلافاصله با حضور نیروهای اورژانس به بیمارستان رضوی منتقل شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده‌است: متاسفانه تلاش‌های بی‌وقفه تیم‌های اورژانس و پزشکی این بیمارستان بی‌نتیجه ماند و این دانش آموز عزیز از میان ما پر کشید.

بر اساس اطلاعیه رسمی منتشرشده، گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای اورژانس بلافاصله پس از اطلاع از وضعیت دانش‌آموز در محل حاضر شده و او را به بیمارستان منتقل کردند، اما تلاش‌ها برای احیای وی بی‌نتیجه ماند.

برچسب ها: ایست قلبی ، فوت دانش آموز
خبرهای مرتبط
شوک به فوتسال؛ علی اسعدی لژیونر مشهدی مرگ مغزی شد
فوتسالیست مشهدی به کما رفت
مشهد؛
فوت دانش آموز 13 ساله بردسکنی براثر واژگونی خودرو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
وقتی بچه ۶صبح ازخواب بیدارمیشه همینجوریش استرس داره مدارس دولتی که معلمان انقدرفشارروبچهامیگذارندکه بچهامیگن فردانمیریم مدرسه انگارحکومت نظامی هستش تومدرسه اجازه نمیدن بچه سرویس بره بچه روباکیفهای سنگین درکنارحیاط براتنبیه ایستاده نگه میدارن وهزاران برخوردبددیگرکه فقط بایددیدنمیشودگفت دخترمنم کلاس دوم ابتدایی هستش یه روزهای ازاسترس میگه نمیرم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کریم
۱۵:۳۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
الان برای بچه ده ساله چرا ایست قلبی بوجود میاد؟؟؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خدا صبر به پدر و مادرش بده روحش شاد.با انتشار این خبر قصد دارید عصاب مردم رو بهم بریزید
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اعصابی مونده؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خدا را شکر که اینبار معلمان را مقصر اعلام نکردند
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
وزير آموزش و پرورش کجایی، چرا از معلمای خوش گذرون تو مدرسه ها نمیپرسی روزشون رو چطور میگذرونن؟؟؟؟
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
افسردگی در زنان و دختران یکی از عواملی مهم هست که باعث ایست قلبی در آنها می شود که کمتر به آن توجه شده است.
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مدرسه ها اوضاع خیلی بی حساب کتابه
مدرسه ای که پسر من درس میخونه فراش مدرسه بچه ها رو تنبیه میکنه (شوهر رئیس مدرسه هست) ، پسرم میگه انگار اون رییسه (تربت حیدریه روستای باغ میان)
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
شاید تو کلاس بهش استرس وارد کردند شاید زمینه بیماری داشته
۸
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
بابا الان ده روزه اینو مینویسی. کارت خوبه ولی از موضوعی سرجای خودش بهتر هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
باشه تو راست میگی فعلا باید چکار کنند تو این گرونی افسارگسیخته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
فازت چیه، متن خبر رو خوندی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خبر غم انگیز
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
باید دقیقا مشخص بشه کی بهش استرس وارد کرده
۷
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
صددرصد معلم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
عزیزم بدن انسان انقدر بی خاصیت نیست که با یه استرس دچار ایست قلبی بشه بعضی بچه ها دچار بیماری قلبی هستن و به مدرسه میرن خدا به خانواده اشون صبر بده همه چیز رو با هم قاطی نکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
سلام
روحشان قرين رحمت..
اهميت شروع احيا در صحنه توسط نزديك ترين افراد اين مواقع نمايان ميشه..
آموزش احياي قلبي ريوي براي عموم جامعه لازم است.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
بچه ده ساله ایست قلبی!؟
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
معلما خیلی خشنن، کارشونم درست انجام نمیدن، من خودم بچمو خونه درس میدم، میگه خانم معلم سر کلاس فیلم میذاره توی گوشیش تا بهمون درس بده
آخرین اخبار
گرد و غبار آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی مشهد برای روز چهارشنبه را مجازی کرد
فوت دانش‌آموز دختر در منطقه تبادکان مشهد بر اثر ایست قلبی