باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام آموزش و پرورش خراسان رضوی، یک دانش‌آموز دختر در پایه چهارم دبستان دخترانه «شیخ صدوق» منطقه تبادکان، روز گذشته ۲۱ مهر ماه در مدرسه دچار عارضه و ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد.

اداره اطلاع رسانی و روابط‌ عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای در این خصوص صادر و اعلام کرد: «زهرا گلمکانی»، دانش‌آموز پایه چهارم دبستان روز دوشنبه در مدرسه دچار عارضه قلبی شد که بلافاصله با حضور نیروهای اورژانس به بیمارستان رضوی منتقل شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده‌است: متاسفانه تلاش‌های بی‌وقفه تیم‌های اورژانس و پزشکی این بیمارستان بی‌نتیجه ماند و این دانش آموز عزیز از میان ما پر کشید.

بر اساس اطلاعیه رسمی منتشرشده، گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای اورژانس بلافاصله پس از اطلاع از وضعیت دانش‌آموز در محل حاضر شده و او را به بیمارستان منتقل کردند، اما تلاش‌ها برای احیای وی بی‌نتیجه ماند.