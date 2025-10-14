ابوالقاسم ساسان، توصیه‌ای برای بازدید از استان فارس کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - توصیه‌های ابوالقاسم ساسان پدر گردشگری ایران و راهنمای گردشگران ایرانی و خارجی در خصوص استان فارس را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طبیعت بکر ، صنعت گردشگری ، استان فارس
خبرهای مرتبط
شبکه‌های تلویزیونی سیما همراه با «فارسِ ایران» پای کار «ایرانِ جان»
فصلی نو در عدالت رسانه‌ای رسانه ملی؛
وقتی ایران از قاب فارس روایت می‌شود
سومین گام از رویداد ملی «ایرانِ جان»؛
۶۴.۲ درصد مردم مخاطب هفته «اصفهانِ ایران» شدند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دنیا در برابر اثر فاخر سکوت نمی‌کند/ تداوم مسیر پرافتخار رسانه ملی در جهان
آخرین اخبار
دنیا در برابر اثر فاخر سکوت نمی‌کند/ تداوم مسیر پرافتخار رسانه ملی در جهان
سعید مظفری درگذشت
فیلمنامه ایرانی «خون بس» برنده جایزه جشنواره بفتایی انگلستان شد
بازدید مدیر شبکه نسیم از پشت‌صحنه مسابقه «سرنخ»
نمایشگاه «ارمغان ابریشم» افتتاح شد/ روایتی از هزاران سال پیوند فرهنگی ایران و چین با نمایش ۹۰ اثر
مردمِ «ایرانِ جان»؛ روی خط ۱۶۲
میراث‌فرهنگی مشترک ایران و چین نقش مؤثری در تعمیق روابط دو ملت دارد
یادبود سینمای تقوایی در شبکه نمایش
توصیه‌های پدر گردشگری ایران در خصوص استان فارس + فیلم
ورود روشندلان به موزه‌ها چهارشنبه رایگان است
صالحی: سیاست ایران روابط گسترده‌تر با همسایگان است
ناصر تقوایی درگذشت