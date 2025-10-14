سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک (C3S) گزارش داد که سپتامبر گذشته سومین سپتامبر گرم ثبت شده برای دمای جهانی بود، زیرا دمای زمین و اقیانوس همچنان در حال افزایش است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - میانگین دمای هوای جهانی برای این ماه ۱۶.۱۱ درجه سانتیگراد (۶۰.۹۹ درجه فارنهایت) بود که ۰.۶۶ درجه سانتیگراد (۱.۱۸ درجه فارنهایت) بالاتر از دوره مرجع ۱۹۹۱-۲۰۲۰ است. این رقم همچنین ۱.۴۷ درجه سانتیگراد (۲.۶۴ درجه فارنهایت) از میانگین پیش از صنعتی شدن (۱۸۵۰-۱۹۰۰) بیشتر بود.

این ماه با اختلاف ۰.۲۷ درجه سانتیگراد (۰.۴۸ درجه فارنهایت) نسبت به گرم‌ترین سپتامبر قبلی در سال ۲۰۲۳ و اختلاف ۰.۰۷ درجه سانتیگراد (۰.۱۲۵ درجه فارنهایت) نسبت به دومین سپتامبر گرم سال ۲۰۲۴، کمی خنک‌تر از رکورد ثبت شده دو سال پیش بود.

دانشمندان سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک اتحادیه اروپا (C3S) این رکورد‌های بالا را به تجمع گاز‌های گلخانه‌ای در جو به دلیل فعالیت‌های انسانی نسبت می‌دهند. میانگین دما برای ۱۲ ماه از اکتبر ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۱.۵۱ درجه سانتیگراد (۲.۷۱ درجه فارنهایت) بالاتر از سطوح پیش از صنعتی شدن بود که از آستانه تعیین شده توسط توافقنامه اقلیمی پاریس فراتر رفت و جهان را در منطقه خطر قرار داد.

برخی از مناطق، به ویژه در کانادا، بخش‌هایی از گرینلند، شمال غربی سیبری و بخش‌های بزرگی از قطب جنوب، دمایی بالاتر از میانگین را ثبت کردند. مناطق دیگر، مانند استرالیای غربی و قطب جنوب شرقی، دمایی پایین‌تر از میانگین را تجربه کردند.

این اختلاف، یک واقعیت علمی مهم را برجسته می‌کند: گرمایش جهانی به معنای ناپدید شدن سرمای محلی نیست؛ بلکه منجر به افزایش رویداد‌های شدید آب و هوایی می‌شود.

در حالی که بخش‌هایی از اروپا، مانند ایتالیا، فرانسه، آلمان و نروژ، سیل‌های ویرانگری را متحمل شدند، نشانه‌های تغییرات اقلیمی به وضوح در دمای سطح دریا که رکورد دیگری را شکست و کاهش قابل توجه یخ‌های دریای قطب شمال مشهود بود.

دمای سطح دریا همچنین سومین دمای بالای خود را در ماه سپتامبر ثبت کرد و به ۲۰.۷۲ درجه سانتیگراد (۶۹.۲۹ درجه فارنهایت) رسید.

در قطب شمال، وسعت یخ دریا به ۵.۰۷ میلیون کیلومتر مربع کاهش یافت که چهاردهمین رکورد بزرگ ثبت شده است.

این شاخص‌های شدید اقلیمی، روند گرمایش جهانی مداوم را تأیید می‌کنند و نیاز فوری به رسیدگی به تغییرات اقلیمی در سطح جهانی را برجسته می‌کنند.

این تصویر متضاد به ما یادآوری می‌کند که تغییرات اقلیمی فقط مسئله افزایش دما نیست؛ بلکه تغییری در کل سیستم اقلیمی است که آب و هوای زمین را شدیدتر و ناپایدارتر می‌کند. این امر مستلزم آگاهی عمیق‌تر و اقدامات مؤثرتر برای رسیدگی به این چالش جهانی است.

منبع: دیلی میل

