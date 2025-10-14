باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «نشنال» گزارش داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بررسی پیش‌نویس قطعنامه‌ای است که نام ابومحمد الجولانی، رئیس دولت انتقالی سوریه و سرکرده تحریرالشام و انس خطاب، وزیر کشور او، را از فهرست تحریم‌های سازمان ملل حذف کند.

این روزنامه ادعا کرد که پیش‌نویس قطعنامه مذکور مهم‌ترین اقدام در طول بیش از یک دهه محسوب می‌شود و نشان‌دهنده یک تحول اساسی در سیاست بین‌المللی در قبال دمشق و با هدف کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه است.

صدور این قطعنامه، در صورت تصویب، «گامی در راستای تسهیل محدودیت‌های اعمال شده بر دمشق و بازگشت آن به روابط بین‌المللی پس از سال‌ها انزوا» تلقی خواهد شد.

یک دیپلمات سازمان ملل گفت که چین موافقت خود را با روند حذف پیشنهادی اعلام کرده است، که این امر لحظه‌ای نادر از اجماع میان پنج عضو دائم شورای امنیت را نشان می‌دهد.

این روزنامه آمریکایی اشاره کرد که پیش‌نویس قطعنامه، که توسط آمریکا تدوین شده است، در تاریخ ۹ اکتبر جاری میان ۱۵ عضو شورای امنیت به گردش درآمده است.

منبع: صدی البلد