باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه در مصاحبه با شبکه الجزیره از کشف پیکر بیش از ۲۵۰ شهید از زیر آوار‌ها از زمان برقراری آتش‌بس خبر داد و افزود که برخی از این پیکر‌ها در معابر عمومی رها شده بودند.

محمود بصل با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تیم‌های امدادی گفت: «ما با کمبود شدید تجهیزات سنگین برای آواربرداری و جست‌و‌جو در میان ویرانه‌ها مواجهیم که این امر عملیات نجات را به طور محسوسی کند کرده است.»

وی با اعلام یک فاجعه انسانی هشدار داد: «بیش از ۱۰ هزار نفر همچنان در زیر آوار ساختمان‌های تخریب‌شده گرفتار مانده‌اند و نیرو‌های امدادی امکانات لازم برای دسترسی به آنان را در اختیار ندارند.»

سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه همچنین یادآور شد: «بقایای جنگ و مواد منفجره عمل‌نکرده، خطری جدی برای جان غیرنظامیان به شمار می‌رود.»

وی از جامعه بین‌المللی درخواست کرد برای رفع فوری این تهدیدات و تأمین تجهیزات امدادی ضروری اقدام عاجل به عمل آورد.

برنامه توسعه سازمان ملل: هزینه بازسازی غزه به ۷۰ میلیارد دلار می‌رسد

در همین حال، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در جدیدترین برآورد‌های خود اعلام کرد که هزینه بازسازی نوار غزه پس از جنگ اخیر می‌تواند به حدود ۷۰ میلیارد دلار برسد.

یک مقام این نهاد اعلام کرد نشانه‌های اولیه امیدوارکننده‌ای از جمله از سوی ایالات متحده، کشور‌های عربی و اروپایی درباره تمایل آنها برای مشارکت در تامین هزینه ۷۰ میلیارد دلاری بازسازی غزه دریافت شده است.

این برنامه همچنین هشدار داد که بازسازی غزه احتمالاً «دهه‌ها یا بیشتر» زمان خواهد برد.

این نهاد بین‌المللی با اشاره به بی‌سابقه بودن سطح ویرانی‌ها در غزه، تأکید کرد: «بر اساس ارزیابی‌های اولیه، حجم آوار‌های به‌جای‌مانده در مناطق مختلف این نوار ساحلی به بیش از ۵۵ میلیون تُن می‌رسد.»

«جاکو سیلیِرز»، از مقامات ارشد UNDP، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو به خبرنگاران گفت: «ما تاکنون نشانه‌های بسیار خوبی دریافت کرده‌ایم» بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهد.

منبع: الجزیره