علیرضا مرحمتی، سرکنسول ایران در هرات، در سفر به فراه از افتتاح پروژه ۱۲۰ کیلومتری جاده گذرگاه مرزی شیخ ابونصر فراهی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت این پروژه که ۱۷ سال پیش با حمایت ایران آغاز شده، علیرغم مشکلات سوخت و بودجه، ۳۳ کیلومتر آسفالت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا مرحمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، در جریان سفر خود به ولایت فراه از بهره‌برداری پروژه جاده گذرگاه مرزی شیخ ابونصر فراهی تا پایان سال جاری خورشیدی خبر داد.

مرحمتی هدف از این سفر را دیدار با والی طالبان در فراه، بررسی روند پیشرفت پروژه راه‌سازی، تقویت همکاری‌های دوجانبه و دعوت از مسئولان محلی برای بازدید از نمایشگاه جاری در بیرجند عنوان کرد.

به گفته وی، این پروژه ترانزیتی ۱۲۰ کیلومتری که گذرگاه مرزی ابونصر فراهی را تا مرکز شهر فراه متصل می‌کند، تحت نظارت مستمر مقامات ایرانی قرار دارد.

سرکنسول ایران با اشاره به مشکلاتی نظیر کمبود سوخت، قیر و منابع مالی که موجب کندی روند اجرا شده، تأکید کرد: «با وجود این چالش‌ها، عملیات اجرایی ادامه دارد و تاکنون ۳۳ کیلومتر از مسیر آسفالت شده است.»

این پروژه که ۱۷ سال پیش با حمایت بلاعوض ایران آغاز شده، تاکنون تنها بخشی از آن تکمیل شده و اکنون با وعده جدید سرکنسول ایران، امید می‌رود تا پایان سال جاری به پایان برسد.

محمد حافظ مجاهد، والی طالبان در فراه، ضمن استقبال از سفر هیئت ایرانی، این بازدید را در حوزه‌های راه‌سازی و کشاورزی مؤثر ارزیابی کرد.

وی افزود: «در این دیدار، سرکنسول ایران اطمینان داد که تأمین سوخت، قیر و بودجه مورد نیاز پروژه در دستور کار قرار دارد.»

والی طالبان در فراه هدف از بازدید خود از گذرگاه مرزی شیخ ابونصر فراهی را بررسی وضعیت جاده، امکانات پارک وسایل نقلیه، نیازهای تجار و رانندگان عنوان کرد و گفت برای رفع مشکلات موجود، دستورات لازم به نهادهای ذی‌ربط صادر شده است.

در آینده‌ای نزدیک، نمایشگاه بزرگی در شهر بیرجند ایران با حضور مقامات طالبان افغانستان برگزار خواهد شد که در آن، دو طرف درباره همکاری‌های بهداشتی، کشاورزی و جذب دانشجویان افغان در دانشگاه‌های ایران گفت‌وگو خواهند کرد.

