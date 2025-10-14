وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: آقای ترامپ یا می‌تواند رئیس‌جمهور صلح باشد یا رئیس‌جمهور جنگ؛ نمی‌تواند هم‌زمان هر دو باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه امروز سه شنبه ۲۲ مهر در واکنش به اظهارات روز گذشته رئیس جمهور امریکا در کنست و شرم الشیخ؛ در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: آقای ترامپ یا می‌تواند رئیس‌جمهور صلح باشد یا رئیس‌جمهور جنگ؛ نمی‌تواند هم‌زمان هر دو باشد. 

وزیر خارجه در این باره نوشت: اکنون کاملاً روشن شده که رئیس‌جمهور ایالات متحده تحت تأثیر اطلاعات نادرستی قرار گرفته است که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را در بهار امسال در آستانه تسلیحاتی شدن قلمداد می‌کرد. این ادعا صرفاً یک دروغ بزرگ است و باید به او اطلاع داده می‌شد که هیچ مدرکی در این رابطه وجود ندارد، همان‌طور که جامعه اطلاعاتی خود آمریکا نیز این موضوع را تأیید کرده است.

عراقچی افزود: رئیس‌جمهور آمریکا با این وعده به مردم آمریکا و جهان وارد کاخ سفید شد که فریبکاری‌های مکرر رژیم اسرائیل علیه رؤسای جمهور ایالات متحده را متوقف کند؛ همچنین قول داده بود که ارتش آمریکا دیگر درگیر جنگ‌های بی‌پایان نشود، جنگ‌هایی که طراحی آنها توسط جنگ‌طلبانی صورت گرفته بود که سال‌ها روند دیپلماسی هسته‌ای آمریکا با ایران را نیز به شکست کشانده‌اند.

وزیر خارجه با مخاطب قرار دادن دونالد ترامپ یادآوری کرد: آقای رئیس‌جمهور، زورگوی واقعی در غرب آسیا همان بازیگری است که با زندگی انگلی خود مدت‌هاست به ایالات متحده هم زورگویی کرده و از آن بهره‌کشی می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان انتظار داشت ملت ایران شاخه زیتون (صلح) از سوی کسی را باور کند که همین چهار ماه پیش در بمباران خانه‌ها و مناطق شهری در سراسر ایران دست داشته است. آن حملات جنایت‌کارانه جان بیش از هزار ایرانی، از جمله زنان و کودکان، را گرفت. به سختی می‌توان کسی را رئیس‌جمهور صلح نامید در حالی که به جنگ‌های بی‌پایان دامن می‌زند و در کنار جنایت‌کاران جنگی می‌ایستد. آقای ترامپ یا می‌تواند رئیس‌جمهور صلح باشد یا رئیس‌جمهور جنگ؛ نمی‌تواند هم‌زمان هر دو باشد.

رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: ایران همواره آماده تعامل دیپلماتیک محترمانه و متقابل بوده است. مردم ایران، این وارثان شایسته تمدنی کهن و غنی، به حسن نیت با حسن نیت پاسخ می‌دهند. اما ما ضمنا به طور دقیق می‌دانیم که چگونه در برابر ظلم و تحمیل مقاومت و با آنها مقابله کنیم؛ و این همان تجربه سختی است که جنگ‌طلب تیره‌بخت تل‌آویو به دست آورد.

عراقچی در پایان نوشت:، اما باید گفت که ما در یک مورد با رئیس‌جمهور آمریکا اتفاق نظر داریم: او درست می‌گوید که ایران نباید بهانه‌ای برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل قرار گیرد. اگر کسی می‌خواهد فلسطینی‌ها را قربانی کند و با موجود نسل‌کُشی که تشنه بلعیدن کل منطقه است هم‌پیمان شود، باید شجاعت داشته باشد که مسئولیت کامل این کار را در برابر مردم خود بپذیرد و دیگران را مقصر جلوه ندهد.

برچسب ها: وزیر خارجه ، شرم الشیخ
France
منصور
۰۹:۲۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اینجور حرفها بیشتر بدرد جلوی دوربین میخوره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
عراقچی ملت رو به باد فنا نده ول کن نیست ، مذاکره به چه قیمتی ؟ خون ۱۲۰۰ شهید بر گردن شماهاست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
چه حساب وکتابی هست که شما دنبال حسن نیت از غرب هستید و همه چیزو گره زدید به رابطه با غرب . قویترین بمب متعارفی که داشتن روی سرمون خالی کردن فقط مانده بمب اتم بزنن تو سرمون . اونوقت شما هنوز دنبال التماس مذاکره با اونها هستید؟مملکتو معطل این غربگدایی نکنید . دنیا فقط غرب نیست . به جای التماس باید دنبال فعال کردن ظرفیتهای این کشور باشیم.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
روسیه دلش نمیخاد ایران راازدست بدهد به چند دلیل روسیه بخاطراینکه ایران راازامریکا فراری بدهد امریکاترسی تودلم مسئولان ماانداخت
روسیه بخاطر دشمنی کردن ایران با آمریکا حسابی ازایران بهره می‌برد
روسیه نمی‌خواهد همسایه خزری او قدرتمند باشد
روسیه بخاطردوری ایران ازامریکا به بهانه شریک ازایران گاز میبرد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
غرب با تاسیس اسراییل بازی باخته ای رو شروع کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
ما در برابر ظلم مقاومت نمی کنیم
این برنامه تو اصلاح طلب راحت طلب هست
ما در برابر ظلم به دهان ظالم می زنیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
آفرین صدهابار
۰
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۳:۰۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
آنها که فعلأ وا دادند این سماجت و یادآوری برای چیه ؟ بجای اینهمه حرف کشور را از داخل و درون قوی کنید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
آقای عراقچی مذاکره تمام کن ترامپ گفت آماده مذاکره هستم‌ تمام این سیاست بازی را فقط خون ملت را شیشه می‌کنی تمام کن وقت کشی نکن سیاست‌بازی بگذار کنار صبر ملت لبریز شد با این گرانی تورم بیکاری
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۲:۲۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
باز بوی دم از مذاکره زدن میاداز این سلطان مذاکره لامصب خسته نشدید بس که رفتی مذاکره به کشور ضرر رسوندی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
این دفعه نوبت خودتون و بچه هاتونه که مقاومت کنید از مردم مایه نذارید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سلیمانی
۲۲:۲۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
با سلام.اقای عراقچی
به ترامپ قمار باز قاتل شهید سلیمانی آقا نگو
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
غ-غ
۲۱:۵۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ترامپ يك بيماري خود بزرگ بيني دارد كه خدا داند و بس
ايشان فكر مي كند كه رئيس جمهور كل جهان است كه مردم امريكا اورا بنمايندگي از طرف ساير ملل او را انتخاب كرده اند اما نمي داند كه همچون طفلي صغير زيردست يهوديان اسرائيل دست وپا مي زند ان زمان كه ايشان متوجه اين امر شود خيلي دير شده است ديگر مجالي براي اصلاح شدن ندارد
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ملتو بدبخت کردین با لجبازیتون
۵
۴
پاسخ دادن
Poland
ناشناس
۰۸:۰۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
جنگ جنگ تا پیروزی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ترامپ قمار بازوکثیف، همان قاتل سردار سلیمانی عزیز وهمه سرداران ما هست یادتان رفته آقای عراقچی
۳
۴
پاسخ دادن
