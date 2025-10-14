باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت ناصر تقوایی فیلمساز صاحبنام سینمای ایران، بهمنظور یاد بود این هنرمند فقید، جدول پخش خود را تغییر داد.
بر اساس این گزارش، فیلم «ای ایران» به کارگردانی ناصر تقوایی، سه شنبه ۲۲ مهر ماه ساعت ۱۷ روی آنتن می رود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: در بحبوحهی انقلاب گروهبان مکوندی به ماسوله میرود و مردم را آزار میدهد! او برای آنکه منطقهی تحت نفوذش از شهرهای دیگر کم نیاورد حکومت نظامی اعلام میکند. کسبهی بازار، معلمها و دانشآموزان مدرسه با او مقابله میکنند. همزمان با فرار شاه از کشور به پاسگاه تحت فرماندهی او که جشنی به بهانهی ارتقای درجهی مکوندی در آن برپا است، هجوم میبرند و بساطش را بههم میریزند....
در این فیلم سینمایی اکبر عبدی، حمید جبلی و غلامحسین نقشینه نقشآفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «ناخدا خورشید» به کارگردانی ناصر تقوایی، چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۷ پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: خواجه ماجد، ناخدا خورشید را لو میدهد و بار قاچاق لنج ناخدا به آتش کشیده میشود. دلالی به نام فرحان که میخواهد چند فراری سیاسی را از مرز آبی عبور دهد وارد بندر میشود. او با ناخدا خورشید تماس میگیرد. ناخدا که احتمال میدهد لنجش را مصادره کنند با فرحان همکاری میکند و چند مرد را به آن سوی آب میرساند.
پس از آن چند تبعیدی نیز از فرحان میخواهند که اسباب فرار آنان را فراهم کند. ناخدا این بار نیز با اکراه به این ماجرا کشیده میشود. تبعیدیها پیش از فرار خواجه ماجد و مباشرش را میکشند و…
داریوش ارجمند، علی نصیریان و سعید پورصمیمی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.