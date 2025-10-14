اخیراً رضا پهلوی بعد از ناکامی‌های پی‌درپی در اجرای طرح‌های خود، به جشن‌های باستانی ایران روی آورده و چشم امید به جشن مهرگان برای براندازی بسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا پهلوی به تازگی با مطرح کردن یکی از جشن‌های باستانی ایران ـ جشن مهرگان ـ در تلاش است تا این اقدام را به‌عنوان ایده‌ای جدید به طرفدارانش ارئه دهد و از طرفی، اکانت‌های جعلی ـ در شبکه اجتماعی اکس ـ وابسته به پهلوی نیز این اقدام را یک فراخوان برای شورش‌های خیابانی معرفی می‌کنند.

هرچند هیچ واکنش خاصی از سوی اشخاص حقیقی به این فراخوان دیده نمی‌شود؛ اما حساب‌های مجازی سلطنت‌طلب در شبکه‌های اجتماعی سعی دارند با برجسته‌سازی و پرداختن به این موضوع، آن را در چشم کاربران عادی، بزرگ جلوه دهند.

واکنش حساب های کاربری شبکه های اجتماعی به جشن مهرگان

حتی در کانال تلگرامی شبکه سلطنت‌طلب منوتو نیز ـ به جز ویدئوی خودِ رضا پهلوی ـ فقط در دو مورد به این مسأله پرداخته شده و پستی به اشتراک گذاشته شده است که در یکی از این دو مورد، فردی با ارسال ویدئویی برای منوتو، از مردم خواسته است تا به بهانه جشن مهرگان ـ که اکثریت مردم کشور هیچ شناختی نسبت به این جشن ندارند ـ به خیابان‌ها بیایند.

در این میان، «میترا جشنی» از مشاورین سابق رضا پهلوی و فعال اپوزیسیون، با لحنی کنایه‌امیز، به این مسأله واکنش نشان داده است. وی گفته است: «یک زمانی می‌گفتند که ما باید انقلاب کنیم، انقلاب مخملی کنیم؛ بعد گاندی‌وار برویم به قلب دشمن. یک روز هابل می‌شدند و یک روز ماندلا می‌شدند؛ بعد یواش یواش به این نتیجه رسیدند که با جشن و تفریح و جشن‌هایی مانند تیرگان و مهرگان و یا با نوروز و با قاشق زدن در چهارشنبه‌سوری، جمهوری اسلامی را ضعیف کنیم و بیاندازیم، آب‌بازی کنیم. حالا امروز دخیل بسته‌اند به کشورهای دیگر.»

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
این رذل بی همه چیز که عمری کنار سفره ای نشسته که پدر و پدربزرگش با پولهایی که از مردم ایران دزدیده رنگینش کرده است باید بداند فقط کسانی برای حرف های او تره خورد می کنند که دنبال اقامت در خارجند و تعدادشان به دو سه هزار نفر نمی رسه که در مقابل ۹۰ میلیون هیچ حساب می شوند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
این دلقک سیرک را هم ساواکی ها به گردن نمیگیرند
انقدر خار و ذلیل شده که دست به دامن بی بی نتیابوی
کودک کش شده
و از او خواسته بود که به وطن ما حمله کند
از خوک هم پست تر و حقیرتر است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
گیاه هرزه هر لحظه خودش را به چیزی آویزان می‌کند..اگر علاقه داری بیایی...چرا فرار کردی؟!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
این بچه ننه خودش کشت که توجه مردم ایران را جلب کند کسی بهش اعتنا نمی کند بدبخت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
امیدواریم دفعه بعد یکی از موشکها این دیوار شیطانی رو ویران کند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
دیر خبر دادین خخخ
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خخخخ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن کاشانی
۱۷:۱۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مرگ بر ربع پهلوی و خاندانش اشغال بی‌غیرت وآدم تن پرور ووووو؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
فراموش نمی‌کنند طاغوت را ولنگاری را غارت را زیردست بودن را. رعیت بودن را ،خدا چه روئی داره این ، بچه جان آزموده را آزمودن خطاست...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۷:۱۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اون پدر گور بگور شده اش چه غلطی کرد که این حرام زاده اش بخواهد بکند باید تا زمان مرگشان این تلاشهای بیهوده را بکنند چون خلق و خوی دیکتاتور ها همینه ولی این ارزو را بگور خواهد برد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مرگ بر این خاندانِ مزدور اسرائیل
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ای خوک کثیف ربع پهلوی خائن خیلی خری
۹
۳۱
پاسخ دادن
