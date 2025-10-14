باشگاه خبرنگاران جوان - رضا پهلوی به تازگی با مطرح کردن یکی از جشنهای باستانی ایران ـ جشن مهرگان ـ در تلاش است تا این اقدام را بهعنوان ایدهای جدید به طرفدارانش ارئه دهد و از طرفی، اکانتهای جعلی ـ در شبکه اجتماعی اکس ـ وابسته به پهلوی نیز این اقدام را یک فراخوان برای شورشهای خیابانی معرفی میکنند.
هرچند هیچ واکنش خاصی از سوی اشخاص حقیقی به این فراخوان دیده نمیشود؛ اما حسابهای مجازی سلطنتطلب در شبکههای اجتماعی سعی دارند با برجستهسازی و پرداختن به این موضوع، آن را در چشم کاربران عادی، بزرگ جلوه دهند.
حتی در کانال تلگرامی شبکه سلطنتطلب منوتو نیز ـ به جز ویدئوی خودِ رضا پهلوی ـ فقط در دو مورد به این مسأله پرداخته شده و پستی به اشتراک گذاشته شده است که در یکی از این دو مورد، فردی با ارسال ویدئویی برای منوتو، از مردم خواسته است تا به بهانه جشن مهرگان ـ که اکثریت مردم کشور هیچ شناختی نسبت به این جشن ندارند ـ به خیابانها بیایند.
در این میان، «میترا جشنی» از مشاورین سابق رضا پهلوی و فعال اپوزیسیون، با لحنی کنایهامیز، به این مسأله واکنش نشان داده است. وی گفته است: «یک زمانی میگفتند که ما باید انقلاب کنیم، انقلاب مخملی کنیم؛ بعد گاندیوار برویم به قلب دشمن. یک روز هابل میشدند و یک روز ماندلا میشدند؛ بعد یواش یواش به این نتیجه رسیدند که با جشن و تفریح و جشنهایی مانند تیرگان و مهرگان و یا با نوروز و با قاشق زدن در چهارشنبهسوری، جمهوری اسلامی را ضعیف کنیم و بیاندازیم، آببازی کنیم. حالا امروز دخیل بستهاند به کشورهای دیگر.»
منبع: فارس