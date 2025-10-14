باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: "محمد حسین شریفی نیا"، یکی از افسران خدوم و وظیفه شناس پلیس آگاهی شهرستان کهنوج، در اواسط مهرماه سالجاری به دلیل عارضه مغزی، دچار خونریزی مغزی شده و پس از چند روز تحمل وضعیت مرگ مغزی، روز گذشته در بیمارستان شهید باهنر کرمان آسمانی شد.

سردار "موقوفه ئی" افزود: بنا به تصمیم بزرگ و انسان‌دوستانه خانواده این افسر فداکار، صبح امروز کبد این مرحوم جهت پیوند به یکی از مراکز درمانی استان فارس منتقل و با موفقیت به یک بیمار نیازمند که مدت‌ها در انتظار پیوند بود، پیوند داده و به وی فرصت دوباره‌ای برای زندگی بخشید.

فرمانده انتظامی استان بیان داشت: این افسر شجاع انتظامی در طول سال‌ها خدمت، همواره در خط مقدم تأمین نظم و امنیت مردم منطقه کهنوج بود که با اهدای عضو و نجات یک جان، جلوه‌ای ماندگار از ایثار را به نمایش گذاشت.