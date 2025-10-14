رییس اداره محیط زیست دیواندره گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دیواندره در راستای مقابله با زمین خواری و حفظ و صیانت از انفال عمومی و اراضی ملی از بیش از ۵۰۵ هزار مترمربع از اراضی ملی در منطقه حفاظت شده چلچمه و سارال، پس از طی مراحل قانونی از متصرفین خلع ید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -   عثمان علیخانی بیان کرد: اراضی ملی داخل منطقه حفاظت شده که توسط متخلفین تصرف شده بود با پیگیری نیرو‌های یگان و دستور مقام قضایی شهرستان، رفع تصرف شد.

عثمان علیخانی ادامه داد: مناطق حفاظت شده قوانین مختص به خود را دارد و هر گونه دخل و تصرف خارج از برنامه ممنوع است، لذا بعضی از افراد به منظور سودجویی و تصرف منابع ملی و به دلیل عدم آگاهی به این مناطق، باعث تخریب و برهم زدن اکوسیستم بکر در مناطق می‌شوند.

او خاطرنشان کرد: این اداره با هر گونه دخل و تصرف در عرصه‌های طبیعی و انفال به ویژه مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان با جدیت تمام برخورد خواهد کرد و در صورت تکرار و تصرف موارد خلع ید شده علاوه بر مجازات مقرر قانونی، طبق مواد ۶۹۰ و ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی نیز با تخریب کنندگان و زمین خواران اراضی ملی به شدت برخورد قانونی خواهد شد.

علیخانی از عموم مردم فهیم، متعهد و علاقمند به حفظ محیط زیست درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه تصرف اراضی ملی، شکار و صید، آلودگی محیط زیست، آتش سوزی در محدوده منطقه حفاظت شده چلچمه و سارال موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.

منطقه چلچمه و سازال با وسعت حدود ۱۰۰ هزار هکتار از غنی‌ترین مناطق استان در سال ۱۳۹۸ به منطقه حفاظت شده سازمان محیط زیست ارتقائ یافت و زیستگاه اصلی خرس قهوه‌ای و چندیدن پستاندار، پرنده و خزنده است و پوشش گیاهی منحصر‌به‌فرد و خاص خود با بیش از ۱۰۰۰ گونه گیاهی شناسایی شده از مهمترین مناطق تحت مدیریت استان کردستان به شمار می‌آید.

 

منبع؛  روابط عمومی محیط زیست کردستان 

