باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - جولایی رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: یک خرس قهوهای در یکی از مزارع ذرت شهرستان سرچهان بر اثر برخورد با تیغه کمباین زخمی و متواری شده بود.
او ادامه داد: با اعزام تیم دامپزشکی و نیروهای اجرایی به منطقه، عملیات جستوجو برای زندهگیری خرس آغاز شد، اما دقایقی پیش از رسیدن تیم امداد حیوان تلف شده بود.
بیشتر بخوانید
زخمی شدن خرس قهوهای در برخورد با کمباین در سرچهان/ اعزام تیم تخصصی برای درمان حیوان
جولایی، علت مرگ خرس را شدت جراحات ناشی از برخورد با تیغه کمباین عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن این نکته که احتمال دارد حیات وحش برای تغذیه به سمت مزارع میآیند لازم است کشاورزان هنگام برداشت محصول نکات ایمنی را رعایت کنند.
او تصریح کرد: احتیاط در هنگام برداشت محصولات کشاورزی در مجاورت زیستگاهها، نقش مهمی در پیشگیری از چنین حوادثی دارد.