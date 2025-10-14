فرمانده انتظامی شیراز از شناسایی یک کارگاه غیرمجاز و کشف بیش از ۶ تن انواع اسنک و پُفک غیربهداشتی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: مأموران کلانتری ۲۰ گلسرخ شیراز از خبری مبنی بر فعالیت یک کارگاه غیرمجاز و غیربهداشتی در یکی از محله‌های این شهرستان مطلع و با هماهنگی مرجع قضائی به آن مکان اعزام شدند.

او با اشاره به حضور عوامل بهداشت در آن مکان، ادامه داد: در بررسی‌های لازم، مشخص شد این کارگاه غیرمجاز به صورت کاملا غیربهداشتی اقدام به تولید انواع اسنک و پُفک می‌کند که قبل از توزیع در بازار، توسط مأموران انتظامی شناسایی و در این خصوص یک متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز تصریح کرد: در این رابطه حدود ۶ تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع اسنک و پُفک غیربهداشتی کشف و تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط با این پرونده ادامه دارد.

سرهنگ زراعتیان از شهروندان خواست در صورت مشاهده و یا اطلاع از فعالیت اینگونه کارگاه‌های غیرمجاز و غیربهداشتی، مراتب را در اسرع وقت با پلیس ۱۱۰ در میان بکذارند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

