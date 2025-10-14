مردمِ «ایرانِ جان»؛ روی خط ۱۶۲

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کیخا، معاون امور استان‌ها با حضور در اداره‌کل روابط‌عمومی صداوسیما و در جریان گفت‌وگوی بی‌واسطه با مخاطبان در هفتمین نشست «مستقیم جام‌جم» بیان کرد: ما مخاطبان منصف و قدردانی داریم که در عین انتقاد به رسانه ملی، با ارائه پیشنهاد‌ها و اعلام رضایت خود از برنامه‌ها انگیزه ما را بالا می‌برند.

وی افزود: من خوشبختانه در هفتمین نشست «مستقیم جام‌جم» به تماس‌هایی از نقاط مختلف کشور پاسخ دادم؛ از رشت تا سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان و خراسان و... یکی از بیشترین نکاتی که مخاطبان در این تماس‌های تلفنی موردتأکید قرار دادند، برگزاری رویداد ملی «ایرانِ جان» بود. این روز‌ها شبکه‌های ملی و استانی به‌صورت هم‌افزا به برگزاری هفته‌های ایران در استان‌های مختلف می‌پردازند و به نظر می‌رسد تا این جای کار محتوای رویداد «ایرانِ جان» برای مخاطبان جالب بوده است.

معاون امور استان‌های صداوسیما تصریح کرد: مخاطبانی که من با آنها در واحد امور ارتباط با مخاطبان تلفنی صحبت کردم، از «ایرانِ جان» راضی بودند. البته پیشنهاد‌هایی هم برای بهبود رویداد داشتند. مردم دوست دارند هفته‌های ایران تنها به شهر‌های مرکزی هر استان معطوف نشود و تمامی روستا‌ها و شهر‌های استان را موردتوجه قرار دهد. همچنین همه مخاطبان دوست دارند رویداد «ایرانِ جان» هرچه سریع‌تر به استان آنها سفر کند.

وی با بیان اینکه «مستقیم جام‌جم» نشان می‌دهد که مخاطبان با دقت بالایی برنامه‌های رادیو و تلویزیون را دنبال می‌کنند، گفت: تنوع نقد‌ها به ما برای غنی‌تر شدن تولیدات کمک می‌کند. به‌هرحال هرکدام از مردم دارای سلیقه و ذائقه متفاوتی هستند و زمانی که ما می‌توانیم بدون واسطه در ۱۶۲ با مخاطبان صحبت کنیم، به تعداد زیادی پیشنهاد و نظر سازنده از سوی مردم دست پیدا می‌کنیم که حتماً در برنامه‌ریزی‌های معاونت امور استان‌ها اثرگذاری مثبتی دارد.

مخاطب با تیزبینی آثار رادیو و تلویزیون را دنبال می‌کند

امیر خان‌محمدی، مدیرکل سیمای استان‌ها در جریان نشست «مستقیم جام‌جم» بیان کرد: مدیران صداوسیما به‌واسطه «مستقیم جام‌جم» به فرصت بسیار مهمی دست پیدا می‌کنند و می‌توانند با تلفن و به‌صورت مستقیم و بدون واسطه، دغدغه مخاطبان رسانه ملی را بشنوند و با تبادل‌نظر با یکدیگر به افزایش کیفیت آثار روی آنتن کمک کنند.

وی اضافه کرد: مخاطب با تیزبینی آثار رادیو و تلویزیون را دنبال می‌کند و وقتی فرصتی مانند «مستقیم جام‌جم» فراهم می‌شود، می‌تواند به‌راحتی نقطه نظراتش را به مدیر مربوطه در رسانه ملی منتقل کند.

خان‌محمدی یادآوری کرد: وقتی به تماس‌های ۱۶۲ پاسخ می‌دادم، یکی از مخاطبان به موضوعی ساده، اما بسیار مهم اشاره کرد که شاید ما هرگز متوجه آن نشده باشیم؛ این مخاطب می‌گفت زمانی که شماره تماسی در برنامه‌ها اعلام می‌شود، آن‌قدر سرعت گوینده بالاست که مخاطب فرصت نمی‌کند شماره‌ها را یادداشت کند. شاید مجری یا برنامه‌ساز هرگز به این نکته ساده فکر نکرده باشد، اما همین موضوع ساده به دغدغه یکی از مخاطبان جدی رسانه ملی تبدیل شده بود.

وی اضافه کرد: ما باید قدردان همکاران اداره‌کل روابط‌عمومی‌باشیم که این تجربه جالب را برای معاونت امور استان‌ها فراهم کردند تا بتوانیم ساعاتی را به پاسخگویی تماس‌های مردم با صداوسیما اختصاص دهیم. مدیران و برنامه‌سازان واقعاً به چنین فرصت‌هایی احتیاج دارند و همین اقدام ساده می‌تواند در دوره تحول به تحقق بخش‌هایی از مأموریت‌ها کمک کند.

پذیرای نقد مخاطبان به برنامه‌ها هستیم

بهنام حیدری، مدیرکل طرح و برنامه‌ریزی معاونت استان‌های رسانه ملی در خصوص تجربه حضور در ۱۶۲ اظهار کرد: مردم از اینکه صداوسیما به ظرفیت‌های هر استان، هویت و بوم آنها توجه می‌کند، رضایت دارند و در تماس‌هایی که پاسخ دادم این نکته را به من منتقل کردند. همچنین مخاطبان شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی با جزئیات بسیار دقیقی در مورد برنامه‌های روی آنتن نظر می‌دادند و ایده‌هایی برای بهبود کیفیت تولیدات داشتند که حتماً از این پیشنهاد‌های مفید استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: مخاطبان از تنوع تولیدات استقبال می‌کنند و برنامه‌های شبکه‌های استانی برای همه مردم در هر شهری و روستایی که زندگی می‌کنند، جذابیت دارند. مخاطبان دوست دارند ویژگی‌های بومی و هویتی این تولیدات برجسته‌تر شود تا حال‌وهوای هر شبکه استانی معرف آداب‌ورسوم، سبک زندگی و زیبایی‌های همان استان باشد.

مدیرکل طرح و برنامه ریزی معاونت استان‌های رسانه ملی تأکید کرد: ما همواره پذیرای نقد مخاطبان نسبت به برنامه‌ها هستیم، زیرا همین انتقادات مسیر را برای تولید آثاری باکیفیت‌تر باز می‌کند. در تماس‌های مردم با ۱۶۲ نیز مردم نسبت به برخی موضوعات نقد‌هایی داشتند که بسیار دلسوزانه و باارزش بود. حتماً از این نقطه نظرات در طراحی و برنامه‌ریزی شبکه‌های استانی بهره می‌بریم.

تحکیم ارتباط مردم، رسانه ملی و مدیران

محسن اصغرپور، مدیر روابط‌عمومی معاونت استان‌ها در خصوص اهمیت ارتباط بدون واسطه با مردم و هفتمین نشست «مستقیم جام‌جم» توضیح داد: این تجربه واقعاً جذاب بود. ما همواره پیام‌های مردم را از راه‌های گوناگون ارتباطی دریافت می‌کنیم، اما ایجاد شرایطی برای صحبت بدون واسطه مدیران با مردم، حتماً تأثیرگذاری متفاوتی دارد و برای هر دو طرف تجربه جالبی است.

اصغرپور افزود: نظراتی که مردم در تماس با واحد امور ارتباط با مخاطبان به ما منتقل کردند، بسیار گسترده بود. برخی مخاطبان حتی راه ارتباطی ۱۶۲ را مسیری برای بیان مشکلات مختلفی می‌دانند که در زندگی تجربه می‌کنند. در بین تماس‌هایی که پاسخ دادم، چندین نقطه‌نظر بسیار ارزشمند در مورد وضعیت برنامه‌سازی شبکه‌های استانی، کیفیت تصویر و اهمیت HD سازی شبکه‌ها دریافت کردم.

مدیر روابط عمومی معاونت استان‌ها متذکر شد: فرصتی که اداره‌کل روابط‌عمومی‌با برگزاری نشست «مستقیم جام‌جم» فراهم کرده، راهی برای تحکیم ارتباط مردم و رسانه ملی و مدیران است که حتماً نتایج مثبتی برای هر دو طرف به همراه دارد.

از تسهیل ارتباطات تا تحقق مأموریت‌ها

محمدتقی جعفری، مدیر پژوهش معاونت امور استان‌های سازمان صداوسیما درباره «مستقیم جام‌جم» و تجربه گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم در ۱۶۲ گفت: تماس‌هایی از شهر‌های مختلف دریافت کردیم که بخشی از آن به رویداد ملی «ایرانِ جان» مرتبط بود. بسیاری از مخاطبان می‌خواستند بدانند که این رویداد چه تاریخی به استان آنها می‌رسد و ایده‌هایی هم برای اجرای هرچه بهتر «ایرانِ جان» داشتند.

وی افزود: در معاونت امور استان‌ها دو سند اصلی، پیشران ما هستند؛ سند زیست‌بوم رسانه‌ای هر استان یکی از اسناد است. نقشه راه سه سال آینده صداوسیمای هر مرکز استانی نیز در قالب سند اقدام راهبردی مشخص است. در این شرایط برقراری ارتباطی بی‌واسطه با مخاطبان به ما کمک می‌کند تا نسبت به میزان کارآمدی طرح‌ها و برنامه‌هایمان اثرسنجی داشته باشیم.

جعفری ادامه داد: باید همخوانی اهداف روی کاغذ با آنچه در آنتن مشاهده می‌شود، بررسی شود. ارتباط با مخاطبان یکی از راه‌های سنجش اهداف، راهبرد‌ها و سیاست‌هاست و خوشبختانه اداره‌کل روابط‌عمومی صداوسیما با «مستقیم جام‌جم» توانسته ارتباط بی‌واسطه بین مردم و مدیران رسانه ملی را تسهیل کند.

برنامه‌سازی درحوزه موسیقی با بهره‌مندی از نظرات مردم

مهدی گروسی، مدیر هماهنگی شعر، موسیقی و سرود معاونت امور استان‌ها با بیان اینکه صداوسیما همواره برای مخاطبان و متناسب با نیاز آنها برنامه‌سازی می‌کند، در مورد نشست «مستقیم جام‌جم» اظهار کرد: امور ارتباط با مخاطبان روابط‌عمومی صداوسیما با این اقدام موجب تقویت ارتباط مردم با رسانه ملی شده است. اکنون مخاطبان بسیار آگاهانه برنامه‌ها را دنبال می‌کنند و من در تجربه پاسخگویی به تماس‌های ۱۶۲ در حوزه موسیقی و شعر نکاتی را از مردم دریافت کردم که بسیار تازگی داشت.

گروسی افزود: به‌عنوان نمونه تماسی از استان گیلان داشتم که مخاطبی با اشراف کامل در مورد لهجه‌ها و گویش‌های متنوع از آستارا تا لنگرود و سراسر گیلان، نکاتی را بیان کرد و پیشنهاد‌هایی داد که کاملاً در برنامه‌سازی به ما کمک می‌کند.

مدیر هماهنگی شعر، موسیقی و سرود معاونت امور استان‌ها با اشاره به اینکه موسیقی فولک و محلی برای شبکه‌های استانی و سراسری جذابیت زیادی دارد، ادامه داد: تولید محتوا پیرامون شعر محلی، آوا‌ها و موسیقی‌های بومی نیازمند شناخت سلیقه و نیاز‌های هر استان است و مردم می‌توانند بخش مهمی از کار برنامه‌سازی درزمینه موسیقی را با ارائه نظراتشان پیش ببرند. ما هم شبکه‌ها را تشویق می‌کنیم که به مطالبات مخاطب درزمینه برنامه‌های شعر و موسیقی توجه کنند، سراغ لالایی‌های مادرانه بروند و بخشی از موسیقی و سرود محلی کشور را از این طریق مستند کنند. ارتباط بی‌واسطه با مردم در این مسیر حتماً به ما کمک می‌کند و نقش مهمی در بهبود کیفیت تولیدات دارد.

گفت‌وگوی مستقیم با مخاطب، ارتباطی بدون مانع و شفاف

امیررضا بشیری، مسئول دبیرخانه رویداد ملی «ایرانِ جان» در مورد حضور در اداره کل روابط عمومی صداوسیما و نشست «مستقیم جام‌جم» گفت: از خرداد ۱۴۰۴ و با آغاز هفته‌های ایران در رویداد ملی «ایرانِ جان» ما هر ماه یک هفته به یک استان سفر می‌کنیم و ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و زیبایی‌هایش را نشان می‌دهیم. در جریان برگزاری این رویداد، حتماً شنیدن نقطه نظرات مردم مهم است و می‌تواند در ادامه به از بین بردن کاستی‌ها کمک کند. هفتمین نشست «مستقیم جام‌جم» فرصتی عالی برای شنیدن نظرات مردم بود.

وی تصریح کرد: اکنون با وجود پیشرفت وسایل ارتباطی، مخاطب می‌تواند از راه‌های گوناگونی با برنامه‌های موردعلاقه خودش ارتباط برقرار کند، اما گفت‌وگوی مستقیم با مخاطب، ارتباطی بدون مانع و شفاف است. من در پاسخگویی به تماس‌های ۱۶۲ چندین ایده بسیار جالب از مردم استان‌های مختلف دریافت کردم. حتی مخاطبان برنامه‌های رادیویی را با دقت دنبال می‌کنند و در تماس با ۱۶۲ به نکات بسیار ظریفی در مورد آثار شبکه‌های رادیویی پرداختند؛ بنابراین ایده روابط‌عمومی صداوسیما برای ایجاد بستر گفت‌وگوی مستقیم مدیران، برنامه‌سازان و هنرمندان رسانه ملی برکات بسیاری دارد.

«مستقیم جام‌جم»، پیوند زنده مردم و مدیران رسانه ملی

حسین قرایی، مدیرکل روابط‌عمومی رسانه ملی نیز در حاشیه این برنامه با اشاره به برگزاری هفتمین نشست «مستقیم جام‌جم» گفت: حضور در واحد ۱۶۲ درقالب این برنامه به جلوه‌ای از پیوند زنده و واقعی میان مردم و مدیران رسانه ملی بدل شده است.

وی ضمن اعلام اینکه در مدت حضور یک و نیم ساعته مدیران ارشد امور استان‌ها در ۱۶۲، آنها به حدود ۱۴۰ تماس مردمی‌پاسخ دادند، عنوان کرد: ایده «مستقیم جام‌جم» با هدف تقویت اعتماد عمومی و شنیدن بی‌واسطه صدای مخاطبان از سال گذشته در حال برگزاری است. بازخورد‌های مردم از برنامه‌های رادیو و تلویزیون سرمایه‌ای ارزشمند برای برنامه‌ریزی هرچه بهتر مدیران در بخش‌های مختلف سازمان است.

مدیرکل روابط‌عمومی رسانه ملی افزود: تجربه گفت‌وگوی رودررو با مردم ازطریق ۱۶۲ نشان از اعتماد مخاطبان به رسانه ملی دارد و مبین آن است که این‌گونه اقدامات می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تولیدات و تحقق مأموریت‌های صداوسیما ایفا کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی رسانه ملی