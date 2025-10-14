ولی زاده مدیرجمعیت هلال احمر خوی گفت: بانک امانات پزشکی هلال احمر خوی در اختیار خانواده های نیازمند است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - نشست خبری رئیس جمعیت هلال احمرخوی با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن جلسات هلال احمر خوی برگزار شد. علی ولی زاده در این نشست با اشاره به شعار، هلال احمر، نماد امید و خدمت بی منت گفت: بانک امانات پزشکی هلال احمر خوی در اختیار خانواده های نیازمند بصورت رایگان است.

وی درادامه به راه اندازی درمانگاه و آزمایشگاه تخصصی هلال احمر اشاره کرد و گفت: درمانگاه و آزمایشگاه تخصصی هلال احمر با حمایت وتلاش های شبانه روزی مدیرعامل هلال احمر استان آقای محبوبی در مدت ۲ ماه ایجاد، تجهیز و راه اندازی شد.

ولی زاده افزود: این مرکز درمانی با حضور ۱۲ نفر پزشک و ۱۲ نفر پرستار( زن و مرد) ۲نفرمسئول پذیرش و ۲ نفر نیروی خدماتی

از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب با حضور یک دستگاه آمبولانس مجهز به پیشرفته ترین امکانات، با ۲٠ درصد تخفیف تا یک ماه در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

ولی زاده گفت: این درمانگاه به خاطر رفاه حال همشهریان با تمام مراکز بیمه قرارداد همکاری دارد و تمام تعرفه های این مرکز بصورت نیمه دولتی می باشد.

وی از زحمات خیرین نیک اندیش حامی این مرکز تشکر و قدردانی نمود و گفت: تجهیزات آزمایشگاه با هزینه ۵٠ میلیارد تومان توسط خیرین تهرانی تهیه و نصب شده اند که در سطح استان از نظر کیفی بی نظیر می باشند.

رئیس هلال احمر خوی خبرداد: در آینده نزدیک به همت مدیرعامل هلال احمر استان و همکاری دانشکده علوم پزشکی خوی و مسئولین کشوری، دستگاه های دیالیز پیشرفته در بیمارستان مدنی راه اندازی شده و به خدمت رسانی به بیماران را شروع خواهند کرد.

رئیس هلال احمر خوی در ادامه گفت: با توجه به اینکه وظیفه اصلی هلال احمرامدادگری در زمان های حادثه و بحران می باشد گفت: یکی از پایگاه های فعال هلال احمر خوی پایگاه ایواوغلی می باشد که هرروز با ۵ نفر امدادگر بصورت شبانه روزی در حال خدمت رسانی می باشند.

وی در ادامه به تصادفات اشاره وافزود: در طول یکسال گذشته ۴۸ مورد تصادف با ۷۶ نفر مصدوم، ۲۳ مورد انتقالی و ۱۶ مورد رهاسازی انجام شده است.

ولی زاده به دوره های تخصصی امداد گران اشاره کرد و گفت: تمامی دوره های تخصصی امدادگری در طول یکسال گذشته برای ۲٠٠ نفر از امدادگران برگزار شده است.

رئیس هلال احمر خوی به جنگ ۱۲ روزه هم اشاره کرد و گفت: از اولین ساعات جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، با تمام توان بصورت شبانه روزی در آماده باش کامل بودیم تا در صورت نیاز وارد عمل شده و به هموطنان کمک نماییم.

وی اضافه نمود: با تجهیز بروز امکانات آوار برداری و امداد و نجات هلال احمر خوی، آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز شمال استان هستیم.

ولیزاده در ادامه گفت: در طی یکسال گذشته ۲ مورد مانور بزرگ شهرستانی با کمک دستگاه های مختلف دولتی و ۲٠ مانور امداد و نجات در مدارس برگزار شده است.

مدیر هلال احمر خوی گفت: ۷۲٠٠ نفر داوطلب امداد داریم که از این تعداد ۴۲٠٠ نفر داوطلب های جوانان و ۳٠٠٠ نفر هم عضو داوطلبان می باشند.

وی خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان و روستا ها ۱۶ خانه هلال وجود دارد که توسط آنها دوره های امداد گری را برای داوطلبان منطقه آموزش داده میشود تا در زمان های نیاز از آنها استفاده بهینه شود.

در طی یکسال اخیر ۱۲ کاروان امداد با کادر پزشکی متخصص مجرب در مناطق روستایی کم برخوردار و نیازمند راه اندازی شده و به مردم ارائه خدمات نموده اند.

رئیس هلال احمر عنوان کرد: در طول جنگ غزه هلال احمر خوی ۲۴ میلیارد تومان کمک های مردمی برای مردم جنگ زده غزه جمع آوری شده و به غزه ارسال شده است.

ولی زاده گفت: در طی یکسال اخیر ۵٠۸ نفر از امدادگران و داوطلبان هلال احمر در عمل خداپسندانه اهدای خون شرکت نموده اند.

وی به دوره های آموزشی ارایه شده اشاره کرد و گفت: در طول یکسال گذشته به تعداد ۱۷۲۱۷ نفر دوره آموزشی امداد نجات برگزار شده است و در سال حج گذشته به تعداد ۳۹۱ نفر حاجی واکسن حج تزریق شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر خوی در پایان از مردم نوع دوست خواست که اگر در منزل خود وسایل و امکانات پزشکی و بیمارستانی بلا استفاده دارند به بانک امانات پزشکی هلال احمر اهدا نمایند تا مورد استفاده خانواده های نیازمند قرار گیرد.