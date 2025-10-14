رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: امروز لزوم حضور فعال و هدفمند در فضای مجازی، به عنوان یک امر الزام‌آور، برای مقابله با برنامه‌ها و توطئه‌های دشمنان، برهمگان روشن شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی روز امروز سه‌شنبه -۲۲ مهرماه ۱۴۰۴- در نشست هم‌اندیشی با فعالان فضای مجازی که به همت معاونت روابط عمومی و رسانه، در محل سازمان عقیدتی آجا برگزار شد، با اشاره به اهمیت و نقش پررنگ فضای مجازی در زندگی افراد، اظهار داشت: امروز دیگر بر همگان روشن شده که فضای مجازی هم‌سنگ فضای حقیقی است و لزوم حضور فعال در این فضا و زیست بوم، به عنوان یک امر الزام‌آور، برای مقابله با برنامه‌ها و توطئه‌های دشمنان، برهمگان روشن شده است.

وی با تاکید بر اینکه مساله ما امروز باید چگونگی حضور در فضای مجازی باشد، ادامه داد: مساله ما دیگر بودن یا نبودن در فضای مجازی نیست. بخواهیم یا نخواهیم، ما در این فضا هستیم. حتی اگر خودمان هم نخواهیم، در فضای مجازی حاضریم، همانطور که در فضای حقیقی حضور داریم. واقعیت آن است که ما چاره‌ای جز حضور در فضای نداریم؛ این یک الزام و جبر زمان است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه فضای مجازی امروز هویت و ساختار فکری و فرهنگی ما را رقم می‌زند، گفت: ما باید بدانیم که چطور در فضای مجازی حاضر باشیم تا هم بیشترین بهره را از فواید آن ببریم و هم کمترین آسیب را از آن ببینیم. برای تحقق این مهم، ما نیازمند حضوری امن در فضای مجازی هستیم. پیش نیاز این حضور امن در فضای مجازی، حضور هدفمند در این فضا است. برای حضور هدفمند در فضای مجازی، نیازمند تعیین شاخص‌هایی دقیق و روشن هستیم تا بتوانیم با آن شاخص‌ها، اقداماتمان در فضای مجازی را بیش از پیش، هدفمند کنیم.

نماینده ولی وفقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از اظهاراتش «حضور عالمانه، مومنانه، کنشگرانه و محاسبه‌گرایانه» در «فضای مجازی» را «ضامن امنیت» افراد دانست و تصریح کرد: اگر کسی با درنظرگیری این ویژگی‌ها و شاخص‌ها در فضای مجازی حاضر باشد، بدون شک هیچ تهدیدی متوجه او نخواهد بود، اما اگر بدون توجه به این ویژگی‌ها و شاخص‌ها اقدام به فعالیت در فضای مجازی کند، این فضا او را خواهد بلعید.

حجت الاسلام محمدحسنی در خاتمه با بیان اینکه امروز دیگر نمی‌توان مانع حضور افراد در فضای مجازی شد، گفت: مساله و مشکل اساسی ما اینجاست که جامعه هدفمان، به صورت غیر هدفمند در فضای مجازی فعالیت می‌کند. وظیفه ماست که آنان را قانع کنیم تا این حضورشان در فضای مجازی، هدفمند باشد و آنان را با شاخص‌های صحیح برای فعالیت در این فضا آشنا کنیم. باید بدانیم که امروز فضای مجازی نه بخشی از زندگی بلکه تمام زندگی افراد به ویژه نسل جدید است بنابراین لازم است با زبان آنان، سخن بگوییم تا مانع ایراد آسیب از سوی دشمنان، به آیندگان ایران اسلامی شویم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش همچنین در این نشست، یاد و خاطره محمد کاسبی، بازیگر پیشکسوت تلویزیون و سینما را گرامیداشت و به تجلیل از او اقدامات خاطره برانگیزش پرداخت.

نشست هم‌اندیشی با فعالان فضای مجازی با حضور حدود ۴۰ نفر از فعالان فضای مجازی و نمایندگان نهاد‌های مختلف از جمله ستاد کل نیرو‌های مسلح، فرماندهی انتظامی کل کشور و نیرو‌های تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

منبع: ارتش

