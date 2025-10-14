باشگاه خبرنگاران جوان- پریزاد اقبالی؛ ناظمی مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان گفت: سیستمی که ما تولید کردیم به نام آندوویژن شناخته می‌شود و دستگاه سافلیتور از دیگر محصولات ما بوده که به طور اختصاصی‌تر، سیستم لاپاراسکوپی هم مطرح است. این دستگاه‌ها در عمل‌های کم‌تهاجمی استفاده می‌شوند، مانند لاپاراسکوپی، هیستروسکوپی، گوش‌الگو‌بینی، اورولوژی و برخی دیگر از رشته‌های پزشکی که در عمل‌های کم‌تهاجمی کاربرد دارند. این دستگاه‌ها در حال حاضر در کشور در بسیاری از مراکز درمانی استفاده می‌شود و نتیجه‌های خوبی دریافت کرده‌ایم.

او با اشاره به روند ساخت این دستگاه‌ها افزود: در سال ۱۹۹۳، یک تیم علمی با تحلیل نیازهای موجود در کشور، به این نتیجه رسید که برای عمل‌های کم‌تهاجمی نیاز به دستگاه‌های خاصی داریم. در آن زمان، تولیدکننده‌ای برای این دستگاه‌ها در کشور وجود نداشت. تحقیقات و توسعه محصول آغاز شد که زمان زیادی را در بر گرفت. ما پنج سال وقت صرف تحقیق و توسعه کردیم و در نهایت در سال ۱۹۹۸ توانستیم مجوزهای لازم را دریافت کنیم. کار در ابتدا بسیار دشوار بود، چرا که جراحان به دلیل حساسیت بالای کارشان، تمایل زیادی به استفاده از دستگاه‌های ایرانی نداشتند.

ناظمی اظهار کرد: دستگاه‌هایی که در بازار ایران موجود بودند، عمدتاً از برندهای اروپایی و آمریکایی بودند و برای ورود به این بازار باید تلاش زیادی می‌کردیم. اکنون در موقعیتی هستیم که در برخی شرایط، دستگاه ما حتی از نمونه‌های خارجی برتر شناخته می‌شود. تمرکز اصلی ما روی سیستم آندوویژن است. البته، سه نوع دستگاه تولید می‌کنیم که شامل دوربین، منبع نور و سافلیتور هستند. به طور کلی، در عمل‌های لاپاراسکوپی، با استفاده از این دستگاه‌ها، فضای داخل شکم با گاز CO2 باز می‌شود و دوربین، فضای داخلی را روی مانیتور نمایش می‌دهد و نور نیز فضا را روشن می‌کند.

او با اشاره به کیفیت این دستگاه‌ها و نمونه‌های خارجی مشابه گفت: دستگاه‌های ما کیفیت بالایی دارند و در مقایسه با نمونه‌های خارجی، به ویژه از نظر فنی، رقابت خوبی دارند. در خصوص دستگاه سافلیتور، می‌توانم بگویم که بیشترین شباهت و رقابت را با نمونه‌های خارجی دارد. در سایر دستگاه‌ها، کیفیت مشابه و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است، به طوری که می‌توان گفت در برخی موارد بین ۷۰ تا ۹۰ درصد قابل رقابت است.

ناظمی افزود: مهم‌ترین چالشی که در این مسیر داشتیم این بود که جراحان به دلیل حساسیت بالای کارشان، ابتدا از دستگاه‌های ایرانی دوری می‌کردند. ما باید ذهنیت‌ها را تغییر می‌دادیم و نشان می‌دادیم که دستگاه‌های ایرانی نیز می‌توانند کیفیت بالا داشته باشند. این کار نیاز به آزمون و خطای زیادی داشت.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در این حوزه، فرایند طولانی و طاقت‌فرسای اخذ مجوزهاست. این فرایند می‌تواند بسیار زمان‌بر و پرهزینه باشد. تولیدکنندگان باید وقت و انرژی زیادی را صرف کنند تا در نهایت به مجوز برسند. گاهی اوقات این مدت طولانی باعث می‌شود که توان مالی و انرژی تولیدکننده کاهش یابد. اگر این فرایند کوتاه‌تر و منطقی‌تر باشد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.