باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - محور روستاهای کونانی نهتنها یک مسیر ارتباطی، بلکه شریان حیاتی زندگی برای دهها روستا و صدها خانوار است؛ مسیری که فرهنگ، معیشت و امید مردم این ناحیه را به یکدیگر پیوند میدهد.
بخش کونانی در جنوبغربی کوهدشت واقع شده و شامل روستاهایی است که در امتداد جادهی کونانی – گراب رومشکان گستردهاند. مردم این منطقه عمدتاً لر هستند و زبان گفتاریشان گویش لری کوهدشتی است؛ فرهنگی که ریشه در تاریخ دارد و هنوز هم در رسوم محلی، موسیقی، آیینهای کشاورزی و مهماننوازی گرم مردم دیده میشود.
جمعیت محور روستاهای کونانی ترکیبی از کشاورزان، دامداران، کارگران فصلی و جوانانی است که به امید یافتن کار، بین شهرهای اطراف رفتوآمد دارند. در بسیاری از روستاها هنوز کشاورزی سنتی رواج دارد و کشت محصولات دیمی مثل گندم، جو، نخود و عدس پایهی اقتصاد خانوارهاست.
جادههای فرسوده و ناایمن
محور روستاهای کونانی، مانند بسیاری از مناطق روستایی لرستان، با چالشهای مزمن و گاه فرساینده روبهرو است: مسیرهای روستایی بهویژه در فصل بارندگی دچار مشکل میشوند و حملونقل کالا و بیماران را دشوار میسازند.
با وجود منابع طبیعی، نبود زیرساختهای آبیاری مدرن موجب شده بسیاری از زمینها نیمهمتروکه بمانند. نبود فرصت شغلی پایدار سبب مهاجرت گستردهی نیروهای جوان به شهرها و در نتیجه، پیر شدن ساختار جمعیتی روستاها شده است.
فاصله زیاد برخی روستاها از مراکز درمانی و مدارس متوسطه موجب نابرابری آموزشی و خدماتی میشود.
آغاز تیغهزنی محور روستاهای رودبار بخش کوهنانی و رضایتمندی مردم
در پی مطالبه مردم روستاهای رودبار در دیدار چهره به چهره با فرماندار کوهدشت، تیغهزنی محور روستاهای رودبار بخش کوهنانی توسط عوامل راهداری و حمل و نقل شهرستان آغاز شد که این پیگیری فرماندار، رضایتمندی مردم را در پی داشت.
محور روستاهای کونانی، اگرچه در ظاهر جادهای ساده است، اما در واقع ریشهی حیات و فرهنگ مردمانی سختکوش و اصیل است. بازسازی و توسعهی این محور یعنی دمیدن روح تازهای در کالبد جنوب کوهدشت؛ یعنی حفظ میراث فرهنگی زاگرس و ایجاد امید برای نسلهای آینده.
کونانی میتواند دوباره شکوفا شود، اگر صدای مردمش شنیده شود و برنامهریزیها بر اساس واقعیتهای بومی انجام گیرد.