در دل جنوب استان لرستان، جایی میان کوه‌های صخره‌ای و دشت‌های حاصل‌خیز، بخش کونانی از شهرستان کوهدشت همچون نگینی خاموش، اما ارزشمند بر پهنه‌ی زاگرس خودنمایی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - محور روستا‌های کونانی نه‌تنها یک مسیر ارتباطی، بلکه شریان حیاتی زندگی برای ده‌ها روستا و صد‌ها خانوار است؛ مسیری که فرهنگ، معیشت و امید مردم این ناحیه را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

بخش کونانی در جنوب‌غربی کوهدشت واقع شده و شامل روستا‌هایی است که در امتداد جاده‌ی کونانی – گراب رومشکان گسترده‌اند. مردم این منطقه عمدتاً لر هستند و زبان گفتاری‌شان گویش لری کوهدشتی است؛ فرهنگی که ریشه در تاریخ دارد و هنوز هم در رسوم محلی، موسیقی، آیین‌های کشاورزی و مهمان‌نوازی گرم مردم دیده می‌شود.

جمعیت محور روستا‌های کونانی ترکیبی از کشاورزان، دامداران، کارگران فصلی و جوانانی است که به امید یافتن کار، بین شهر‌های اطراف رفت‌و‌آمد دارند. در بسیاری از روستا‌ها هنوز کشاورزی سنتی رواج دارد و کشت محصولات دیمی مثل گندم، جو، نخود و عدس پایه‌ی اقتصاد خانوارهاست.

جاده‌های فرسوده و ناایمن

محور روستا‌های کونانی، مانند بسیاری از مناطق روستایی لرستان، با چالش‌های مزمن و گاه فرساینده روبه‌رو است: مسیر‌های روستایی به‌ویژه در فصل بارندگی دچار مشکل می‌شوند و حمل‌ونقل کالا و بیماران را دشوار می‌سازند.

 با وجود منابع طبیعی، نبود زیرساخت‌های آبیاری مدرن موجب شده بسیاری از زمین‌ها نیمه‌متروکه بمانند. نبود فرصت شغلی پایدار سبب مهاجرت گسترده‌ی نیرو‌های جوان به شهر‌ها و در نتیجه، پیر شدن ساختار جمعیتی روستا‌ها شده است.

فاصله زیاد برخی روستا‌ها از مراکز درمانی و مدارس متوسطه موجب نابرابری آموزشی و خدماتی می‌شود.

آغاز تیغه‌زنی محور روستا‌های رودبار بخش کوهنانی و رضایت‌مندی مردم

 در پی مطالبه مردم روستا‌های رودبار در دیدار چهره به چهره با فرماندار کوهدشت، تیغه‌زنی محور روستا‌های رودبار بخش کوهنانی توسط عوامل راهداری و حمل و نقل شهرستان آغاز شد که این پیگیری فرماندار، رضایت‌مندی مردم را در پی داشت.

محور روستا‌های کونانی، اگرچه در ظاهر جاده‌ای ساده است، اما در واقع ریشه‌ی حیات و فرهنگ مردمانی سخت‌کوش و اصیل است. بازسازی و توسعه‌ی این محور یعنی دمیدن روح تازه‌ای در کالبد جنوب کوهدشت؛ یعنی حفظ میراث فرهنگی زاگرس و ایجاد امید برای نسل‌های آینده.

کونانی می‌تواند دوباره شکوفا شود، اگر صدای مردمش شنیده شود و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس واقعیت‌های بومی انجام گیرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روستاها ، لرستان
خبرهای مرتبط
۶۰ روستای الیگودرز فاقد راه دسترسی هستند
تنش آبی ۱۶۲ روستای لرستان تا پایان سال رفع می‌شود
استاندار لرستان:
با ایجاد صنایع تبدیلی فرصت شغلی پایدار در روستا‌ها فراهم شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لرستان خیره‌کننده؛ تجربه قطار در دل طبیعت بکر ایران
پروژه‌ای که قبل از پر شدن خشک شد؛ سد مخمل‌کوه نه آب دارد، نه پیشرفت!
انقلاب انرژی در لرستان؛ از افزایش ۱۰ برابری نیروگاه‌های خورشیدی تا توسعه شهری خرم‌آباد
موانع و مشکلات پروژه ۶۴۸ واحد نهضت ملی مسکن شهرستان دورود رفع می‌شود
قفل بانک‌ها بر درِ مسکن ملی لرستان؛ این خانه همچنان دور است!
متقاضیان پروژه طاق گستران خرم آباد چشم‌انتظار خانه‌های وعده‌داده‌شده
۶۰ هزار زنگ خطر! لرستان در محاصره بحران فرسودگی شبکه‌های آب
دستگیری سارق تحت عنوان مامور اداره گاز در خرم آباد
۱۸ همت سرمایه‌گذاری؛ صنایع شیمیایی لرستان آماده جهش صنعتی
محور روستا‌های کونانی کوهدشت؛ گذرگاهی از ریشه تا آینده نیاز به توجه و بهسازی
آخرین اخبار
پروژه فاضلاب ونایی؛ وقتی کمبود منابع و هماهنگی، سرعت کار را می‌گیرد
محور روستا‌های کونانی کوهدشت؛ گذرگاهی از ریشه تا آینده نیاز به توجه و بهسازی
متقاضیان پروژه طاق گستران خرم آباد چشم‌انتظار خانه‌های وعده‌داده‌شده
۶۰ هزار زنگ خطر! لرستان در محاصره بحران فرسودگی شبکه‌های آب
دستگیری سارق تحت عنوان مامور اداره گاز در خرم آباد
۱۸ همت سرمایه‌گذاری؛ صنایع شیمیایی لرستان آماده جهش صنعتی
قفل بانک‌ها بر درِ مسکن ملی لرستان؛ این خانه همچنان دور است!
لرستان خیره‌کننده؛ تجربه قطار در دل طبیعت بکر ایران
پروژه‌ای که قبل از پر شدن خشک شد؛ سد مخمل‌کوه نه آب دارد، نه پیشرفت!
موانع و مشکلات پروژه ۶۴۸ واحد نهضت ملی مسکن شهرستان دورود رفع می‌شود
انقلاب انرژی در لرستان؛ از افزایش ۱۰ برابری نیروگاه‌های خورشیدی تا توسعه شهری خرم‌آباد
توانمندسازی جوانان خرم‌آباد؛ اشتغال، آموزش و مشارکت اجتماعی در دستور کار ستاد ساماندهی
از فعال‌سازی سد معشوره تا تکمیل برج امید و احیای گردشگری بیشه
اجرای ۲۵۳ پروژه؛ از پیشران تا اولویت‌دار
از احداث کارخانه‌های بزرگ تا یکپارچه‌سازی هزاران هکتار زمین کشاورزی
زنگ خطر بی‌آبی در بروجرد؛ هشدار درباره افت سفره‌های زیرزمینی و تداوم برداشت‌های غیرمجاز
نسل آینده بازار کار می‌شود؛ همنوا با ۵۵۱ دانش‌آموز لرستانی اجرا شد