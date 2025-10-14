هسته مرکزی شهر بروجرد، به‌عنوان قدیمی‌ترین و پرکاربردترین بخش این شهر تاریخی، سال‌هاست با چالشی مزمن به نام ترافیک سنگین و بی‌نظمی در عبور و مرور مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - تمرکز بالای فعالیت‌های تجاری، اداری و خدماتی در محدوده‌ی مرکزی از میدان شهدا و سبزه‌میدان تا خیابان‌های جعفری، رازی، صفا و سعدی باعث شده که این منطقه روزانه پذیرای حجم قابل توجهی از خودرو‌ها و عابران پیاده باشد، در حالی که ظرفیت زیرساختی معابر، پارکینگ‌ها و شبکه حمل‌ونقل عمومی، پاسخگوی چنین تراکمی نیست

اولتیماتوم بر ساماندهی وضعیت ترافیک هسته مرکزی شهر 

معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد در راستای اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان، از وضعیت ترافیک هسته مرکزی شهر و طرح ویژه تردد تاکسی در خیابان شهدا بازدید کرد.

 مهندس «قدرت اله ولدی» گفت: ساماندهی وضعیت ترافیک هسته مرکزی شهر باید به صورت ویژه پیگیری شود.

وی، ضمن بازدید میدانی از محل اجرای طرح، بر لزوم انجام مطالعات جامع و دقیق با هدف بررسی همه جوانب طرح از جمله رضایتمندی عمومی، تأثیر بر جریان ترافیک و وضعیت ناوگان تاکسیرانی تأکید کرد.

بر اساس تأکید فرماندار بروجرد، مقرر شد ظرف مدت یک هفته، مطالعات تکمیلی با همکاری مشاور طرح و کارشناسان ذیربط انجام و نتایج آن در جلسه‌ای تخصصی با حضور مسئولان و مشاوران طرح مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیم نهایی برای اجرای این طرح اتخاذ شود.

در این بازدید که با حضور معاون عمرانی فرماندار، معاون عمرانی شهردار، رئیس پلیس راهور شهرستان و جمعی از کارشناسان حوزه ترافیک انجام شد، فرماندار ویژه بروجرد ضمن گفت‌و‌گو با مردم و رانندگان تاکسی، از نزدیک در جریان دیدگاه‌ها و پیشنهادات آنان درباره اجرای طرح قرار گرفت.

 بروجرد؛ شهری با ظرفیت‌های تحول

بروجرد به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، بافت تاریخی و پتانسیل گردشگری‌اش، می‌تواند به الگویی از مدیریت هوشمند شهری در شهر‌های متوسط ایران بدل شود. ایجاد «طرح جامع ساماندهی ترافیک بروجرد» با مشارکت شهرداری، پلیس راهور، شورای شهر و متخصصان ترافیک، گامی ضروری برای بازگرداندن نظم، آرامش و زیبایی به مرکز شهر است.

ساماندهی ترافیک در هسته مرکزی بروجرد تنها پروژه‌ای فنی نیست؛ بلکه حرکتی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که می‌تواند چهره‌ی شهر را دگرگون سازد.

اگر اراده‌ی مدیریتی، همراهی شهروندان و استفاده از فناوری روز در کنار هم قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که مرکز تاریخی بروجرد از گره ترافیکی به قلب تپنده‌ی زندگی شهری مدرن و آرام تبدیل شود.

