کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار استان خراسان رضوی اعلام کرد: گرد و غبار آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی مشهد برای روز چهارشنبه را مجازی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیر کل بحران استانداری خراسان رضوی روز سه‌شنبه در حاشیه برگزاری این کارگروه گفت: بر این اساس آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت مجازی ادامه دارد.

سید مسعود یاوری بیان کرد: ناپایداری وضعیت جوی در کلانشهر مشهد و شدت فزاینده آلاینده‌های گرد و غبار طی امروز (سه شنبه) و فردا تداوم دارد.

مدیر کل بحران استانداری خراسان رضوی گفت: علاوه بر این مقرر شد اداره کل آموزش و پرورش استان در روزهای آتی به محض صدور هشدار خود مراقبتی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست و دبیر کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار استان، نسبت به تعطیلی ساعت ورزش در فضای باز برای حفظ سلامت دانش آموزان در شرایط اضطرار کند.

یاوری تاکید کرد: اعلام این مصوبات به منزله ابلاغ رسمی به کلیه دستگاه ها و نهادهاست.

