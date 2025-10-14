سومین جشنواره ملی نان کرمان با حضور ۴۰۰ غرفه آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرضیه السادات حسینی راد، پردیسان جنگل قائم میزبان سومین رویداد بزرگ نان کامل بود، غرفه داران تهیه وتولید نانهای محلی و بومی به کرمان ٱمدند تا آخرین مهارتهای نان پزی شان را به منصه ظهور بگذارند.
محمدعلی طالبی استاندار کرمان در این نشست گفت: در بیان اهمیت جایگاه نان همین بس که در فرهنگ ایرانی ما که برگرفته از اعتقادات مذهبی مان است، نان اهمیت زیادی داردو ازکودکی نگه داشتن حرمت نان را بزرگترها به ما آموختند.
وی بیان کرد: مادرچنین جشنوارههایی میتوانیم به حفظ باورهایمان کمک کنیم.
وی با تاکید براینکه کرمان باید تبدیل شود به کانون توجه گردشگران، افزود:کرمان شهر رویدادمحور و جشنوارهها خواهد بود و چه فضایی بهتر ازاین مکان، این مکان از استثناییترین مکانهای کشور است چرا که ظرفیتهای بی بدیل گردشگری در کنار مزار حاج قاسم و بناهای تاریخی و جنگل بسیار زیبا موقعیت بسیار خوبی که میتوانداین مکان را تبدیل به یکی از اصلیترین مقاصد گردشگری ایران کند.
جشنواره ملی نان تا ۲۵ مهرماه در پردیسان جنگل قایم کرمان ادامه دارد.