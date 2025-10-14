فیلمنامه ایرانی «خون بس» نوشته سعید قاسمی، برنده جایزه جشنواره معتبر بفتایی انگلستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلمنامه کوتاه «خون بس» Blood Enough نوشته سعید قاسمی، فیلمساز و فیلمنامه‌نویس ایرانی، موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه بیستمین دوره جشنواره British Urban Film Festival (BUFF) در سال ۲۰۲۵ شد.

جشنواره بین‌المللی BUFF در سال ۲۰۰۵ تأسیس و تبدیل به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سینمایی مستقل اروپا شد. این جشنواره موردتأیید و اعتبار BAFTA، BIFA، AMAA و IRIS PRIZE در بریتانیاست.

فیلمنامه «خون بس» داستان دختری به نام رستا را در روستایی دورافتاده، روایت می‌کند. رستا، باید میان نجات برادر کوچکش از مجازات خون‌خواهی و محافظت از خواهر خردسالش از ازدواجی اجباری، تصمیمی سرنوشت‌ساز بگیرد.

پوستر این فیلمنامه کوتاه را متین خیبلی، طراحی کرده و مشاور رسانه‌ای اثر، علی کشاورز است.

مراسم اهدای جوایز BUFF در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴) در سینمای Genesis لندن با حضور چهره‌های شناخته‌شده سینمای بریتانیا از جمله آمل امین، لیزا مافیا و تدی نایگ و... برگزار خواهد شد.