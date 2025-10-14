فیلمنامه ایرانی «خون بس» نوشته سعید قاسمی، برنده جایزه جشنواره معتبر بفتایی انگلستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلمنامه کوتاه «خون بس» Blood Enough نوشته سعید قاسمی، فیلمساز و فیلمنامه‌نویس ایرانی، موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه بیستمین دوره جشنواره  British Urban Film Festival (BUFF) در سال ۲۰۲۵ شد. 

جشنواره بین‌المللی BUFF در سال ۲۰۰۵ تأسیس و تبدیل به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سینمایی مستقل اروپا شد. این جشنواره موردتأیید و اعتبار BAFTA، BIFA، AMAA  و IRIS PRIZE در بریتانیاست. 

فیلمنامه «خون بس» داستان دختری به نام رستا را در روستایی دورافتاده، روایت می‌کند. رستا، باید میان نجات برادر کوچکش از مجازات خون‌خواهی و محافظت از خواهر خردسالش از ازدواجی اجباری، تصمیمی سرنوشت‌ساز بگیرد.

پوستر این فیلمنامه کوتاه را متین خیبلی، طراحی کرده و مشاور رسانه‌ای اثر، علی کشاورز است. 

مراسم اهدای جوایز BUFF در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴) در سینمای Genesis لندن با حضور چهره‌های شناخته‌شده سینمای بریتانیا از جمله آمل امین، لیزا مافیا و تدی نایگ و... برگزار خواهد شد.

برچسب ها: جشنواره بفتا ، فیلمنامه
خبرهای مرتبط
پیکر محمد کاسبی به سوی خانه ابدی بدرقه شد
حضور «ماهی در قلاب» در دومین جشنواره بین‌المللی «تاج سامان»
کیفیت آثار سینمای کودک هنوز مطلوب نیست/ ضرورت استمرار برگزاری سالانه جشنواره فیلم کودک و نوجوان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیکر محمد کاسبی به سوی خانه ابدی بدرقه شد
ناصر تقوایی درگذشت
ورود روشندلان به موزه‌ها چهارشنبه رایگان است
مردمِ «ایرانِ جان»؛ روی خط ۱۶۲
یادبود سینمای تقوایی در شبکه نمایش
صالحی: سیاست ایران روابط گسترده‌تر با همسایگان است
میراث‌فرهنگی مشترک ایران و چین نقش مؤثری در تعمیق روابط دو ملت دارد
توصیه‌های پدر گردشگری ایران در خصوص استان فارس + فیلم
نمایشگاه «ارمغان ابریشم» افتتاح شد/ روایتی از هزاران سال پیوند فرهنگی ایران و چین با نمایش ۹۰ اثر
بازدید مدیر شبکه نسیم از پشت‌صحنه مسابقه «سرنخ»
آخرین اخبار
فیلمنامه ایرانی «خون بس» برنده جایزه جشنواره بفتایی انگلستان شد
بازدید مدیر شبکه نسیم از پشت‌صحنه مسابقه «سرنخ»
نمایشگاه «ارمغان ابریشم» افتتاح شد/ روایتی از هزاران سال پیوند فرهنگی ایران و چین با نمایش ۹۰ اثر
مردمِ «ایرانِ جان»؛ روی خط ۱۶۲
میراث‌فرهنگی مشترک ایران و چین نقش مؤثری در تعمیق روابط دو ملت دارد
یادبود سینمای تقوایی در شبکه نمایش
توصیه‌های پدر گردشگری ایران در خصوص استان فارس + فیلم
ورود روشندلان به موزه‌ها چهارشنبه رایگان است
صالحی: سیاست ایران روابط گسترده‌تر با همسایگان است
ناصر تقوایی درگذشت
پیکر محمد کاسبی به سوی خانه ابدی بدرقه شد
انتقال فرهنگ ایرانی با انیمیشن/ مردم «یوز» را دوست دارند