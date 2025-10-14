سعید مظفری، دوبلور و مدیر دوبلاژ برجسته کشورمان در سن ۸۳ سالگی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی جان‌پناه، دوبلور کشورمان درباره علت درگذشت سعید مظفری چنین توضیح داد: ایشان به مدت ۱۵ ـ ۲۰ روز به علت بیماری در بیمارستان بستری بودند و متاسفانه در همان جا درگذشتند.

جان پناه همچنین یادآور شد که آخرین کاری که سعید مظفری در عرصه دوبله انجام داده است، با مدیردوبلاژی خود او در فیلم «تثلیث نامقدس» و صداپیشگی به جای پیرس برازنان بوده است.

گفتنی است، از جمله کار‌های سعید مظفری می‌توان به گویندگی به جای کلینت ایستوود در فیلم‌های «خوب، بد، زشت» و «به خاطر یک مشت دلار»، «به خاطر چند دلار بیشتر»، دمین توماس (در نقش زید) در فیلم «محمد رسول‌الله» و ریوزو شوهر شخصیت اصلی داستان (اوشین) در سریال «سال‌های دور از خانه» و همچنین صدای ریک گرایمز در سریال «مردگان متحرک» و راگنار لودبروک در سریال «وایکینگ‌ها» اشاره کرد. 

همچین وی گوینده اصلی نقش‌های رایان اونیل بود و نقش‌های بسیاری را نیز به جای پیرس برازنان، متیو مک‌کانهی، برد پیت و جکی چان صحبت کرده است.

او فعالیت در زمینهٔ دوبله را از حدود سال ۱۳۴۱ آغاز کرد و اولین نقش کوتاهی که می‌گوید در فیلم معجزه با بازی راجر مور است.

سعید مظفری ، دوبلور
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خداوند بیامرزتش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
یک صدای بی تکرار دیگه ما رو با خاطره هاش تنها گذاشت و رفت؛ روحش قرین رحمت الهی باشد تا ابد
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
چقدر صدای عالی داشتن،روحشون شاد،یادشان تا همیشه جاودان....
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
سلام
خدا رحمت کنه ایشون رو خیلی خاطره با این شخصیت دارم دیگه کسی از دوبلر های ایرانی نمونده همه رفتن.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خداوند رحمتش کنه دیگه اینجور صدا ها رو نداریم واقعا اینها حیفن خدا رحمتش کنه الهی امین
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خدا بیامرزش چرا دارن یکی یکی مارا ترک میکنند؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خدارحمتش کنه . عالی بود. اینها نسل تکرار نشدنی دوبله ی ایران هستند
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۴ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
انا لله و انا الیه راجعون
خداوند روح تورا شاد گرداند.
رحمت الله علیه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۰۶:۳۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
روحش شاد.صدای منحصر بفردی داشت.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
مظفر نرو چرا رفتی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
روحت شاد اقا سعید روحت شاد مرد مهربان. وطن پرست بی حاشیه. باوقار. روحت شاد.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خداوند بیامرزدش
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه
صدای ماندگاری داشت
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهرداد
۲۳:۱۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خدا بیامرزتشون . ایشون اسطوه هستن
۰
۰
پاسخ دادن
