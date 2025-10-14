سعید مظفری، دوبلور و مدیر دوبلاژ برجسته کشورمان در سن ۸۳ سالگی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی جانپناه، دوبلور کشورمان درباره علت درگذشت سعید مظفری چنین توضیح داد: ایشان به مدت ۱۵ ـ ۲۰ روز به علت بیماری در بیمارستان بستری بودند و متاسفانه در همان جا درگذشتند.
جان پناه همچنین یادآور شد که آخرین کاری که سعید مظفری در عرصه دوبله انجام داده است، با مدیردوبلاژی خود او در فیلم «تثلیث نامقدس» و صداپیشگی به جای پیرس برازنان بوده است.
گفتنی است، از جمله کارهای سعید مظفری میتوان به گویندگی به جای کلینت ایستوود در فیلمهای «خوب، بد، زشت» و «به خاطر یک مشت دلار»، «به خاطر چند دلار بیشتر»، دمین توماس (در نقش زید) در فیلم «محمد رسولالله» و ریوزو شوهر شخصیت اصلی داستان (اوشین) در سریال «سالهای دور از خانه» و همچنین صدای ریک گرایمز در سریال «مردگان متحرک» و راگنار لودبروک در سریال «وایکینگها» اشاره کرد.
همچین وی گوینده اصلی نقشهای رایان اونیل بود و نقشهای بسیاری را نیز به جای پیرس برازنان، متیو مککانهی، برد پیت و جکی چان صحبت کرده است.
او فعالیت در زمینهٔ دوبله را از حدود سال ۱۳۴۱ آغاز کرد و اولین نقش کوتاهی که میگوید در فیلم معجزه با بازی راجر مور است.