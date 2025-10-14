باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- الله وردی شهردار حمیدیا از بازگشایی اولین جشنواره غذا‌های سالم، سنتی و محلی در این شهر خبر داد و گفت: این جشنواره فرصتی بی‌نظیر برای نمایش دست‌پخت اصیل بانوان یزدی با هدف ترویج و نهادینه کردن مصرف غذای سالم افتتاح شد.

وی افزود: در این جشنواره انواع پیش غذا، غذای محلی، نوشیدنی و محصولات غذایی سالم و طبیعی ارائه می‌شود.

الله وردی ادامه داد: توسعه مشاغل خانگی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اقدامی مؤثر برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

شهردار حمیدیا با اشاره به ترویج فرهنگ استفاده از غذای سالم و کاهش مصرف غذا‌های فست‌فودی در بین خانواده‌ها، افزود: ۲۵ غرفه شامل؛ غذای مقوی و سالم، ادویه‌ها، غذا‌های بومی و محلی، انواع ترشی و شیرینی، نان سنتی، گوشت کبک، بلدرچین، عسل و انواع روغن‌های گیاهی به نمایش درآمده است.

وی بیان کرد: این جشنواره از امشب ۲۲ مهرماه آغاز شده و به مدت سه شب از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲ در پارک ولی رشتی در محله رحمت آباد یزد برای بازدید عموم دایر است.

الله وردی با اشاره به برگزاری کارگاه غذای سالم با حضور نجارزاده کارشناس تغذیه در حاشیه این جشنواره خبر داد و گفت:در این جشنواره ادامه داد: جوایز نفیس و ارزنده در انتظار ۳ آشپز برتر این جشنواره در نظر گرفته شده است.

نجارزاده کارشناس تغذیه در این جشنواره به تشریح غذای سالم و ارزش گذاری و دسته بندی مواد غذایی پرداخت و بر لزوم پرهیز از مصرف فست فود‌ها و استفاده از غذا‌های سالم و سنتی در برنامه غذایی روزانه تاکید کرد.

وی گفت: بانوان نقش مهم و تاثیرگذاری در سلامت خود و خانواده بر عهده دارند و از این رو باید توجه ویژه‌ای به ترویج تغذیه سالم داشته باشند.

شهردار حمیدیا گفت: علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این مسابقه نام و نام‌خانوادگی خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۰۱۱۲۴ ارسال کنند.