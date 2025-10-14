باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر کشکولی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان، با اعلام این خبر گفت: پیرو مصوبه هیئت دولت مبنی بر واگذاری اختیار تنظیم ساعات کاری و نحوه فعالیت ادارات به استانداران، و در راستای تحقق راهبرد‌های کلان دولت در زمینه مدیریت هوشمند مصرف انرژی و کاهش مشکلات ناشی از ناترازی آن، مقرر شد ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان لرستان در روز‌های پنج‌شنبه به‌صورت دورکاری انجام شود.

وی افزود: هدف از اجرای این تصمیم، افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تحکیم بنیان خانواده با ایجاد تعادل میان زندگی کاری و شخصی کارکنان است.

کشکولی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این ابلاغیه، دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز درمانی و امدادی، اورژانس، بیمارستان‌ها، واحد‌های آتش‌نشانی و مراکز تأمین کالا‌های اساسی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

منبع: اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان