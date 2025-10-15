باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - اعظم گودرزی، مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت:ارتقای سلامت دهان و دندان از اولویت‌های اصلی دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش و معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی است. در این راستا، برنامه‌های متعددی در زمینه آموزش، پیشگیری، درمان و پژوهش در حال اجرا است.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی با بیان این که وزارت آموزش و پرورش در بخش آموزش، با همکاری دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، محتوای آموزشی ویژه دانش‌آموزان ابتدایی با مشارکت اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های دندانپزشکی تهیه و در اختیار مدارس قرار گرفته؛ افزود: همچنین دوره‌های آموزشی حضوری برای مراقبان سلامت مدارس شهرستان‌های تهران در تابستان گذشته برگزار شد و آموزش‌های تکمیلی نیز به‌صورت مستمر از طریق شبکه شاد به مدارس ارسال می‌شود.

گودرزی با اشاره به اجرای خدمات پیشگیرانه ادامه داد: کلیه دانش‌آموزان ابتدایی کشور با رضایت‌نامه والدین تحت پوشش خدمات وارنیش‌تراپی قرار دارند. این خدمات با همکاری مراکز سلامت جامعه و مراقبان سلامت مدارس انجام می‌شود و در کشورهای پیشرفته نیز از روش‌های اثبات‌شده برای پیشگیری از پوسیدگی دندان است که تا ۴۵ درصد از پوسیدگی دندان‌های دائمی جلوگیری می‌کند.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی تصریح کرد: دانش‌آموزان مناطق روستایی، عشایری و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر می‌توانند از خدمات دندان‌پزشکی رایگان در مراکز بهداشتی تحت پوشش وزارت بهداشت استفاده کنند. سایر دانش‌آموزان شهری نیز با پرداخت حدود ۳۵ درصد فرانشیز، از خدمات دندان‌پزشکی ارائه‌شده در مراکز جامعه سلامت بهره‌مند می‌شوند.

گودرزی درباره اقدامات پژوهشی دفتر سلامت و تندرستی گفت: در حیطه پژوهش، شاخص بهداشت دهان و دندان دانش‌آموزان ۱۲ ساله کشور در سال تحصیلی جاری اندازه‌گیری خواهد شد. این شاخص بر اساس اهداف برنامه هفتم باید از رقم کنونی به ۱.۴ برسد. اجرای این پایش ملی به ما کمک می‌کند تا مسیر بهبود سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان را با دقت بیشتری برنامه‌ریزی کنیم.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی اظهار کرد: همکاری میان آموزش و پرورش و وزارت بهداشت زمینه‌ساز ارتقای سلامت پایدار دانش‌آموزان است و امیدواریم با تداوم این اقدامات، گامی مؤثر در پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، برداشته شود.