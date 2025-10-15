مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح وارنیش‌تراپی مدارس تا ۴۵ درصد از پوسیدگی دندان دانش‌آموزان جلوگیری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - اعظم گودرزی، مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت:ارتقای سلامت دهان و دندان از اولویت‌های اصلی دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش و معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی است. در این راستا، برنامه‌های متعددی در زمینه آموزش، پیشگیری، درمان و پژوهش در حال اجرا است.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی با بیان این که وزارت آموزش و پرورش در بخش آموزش، با همکاری دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، محتوای آموزشی ویژه دانش‌آموزان ابتدایی با مشارکت اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های دندانپزشکی تهیه و در اختیار مدارس قرار گرفته؛ افزود: همچنین دوره‌های آموزشی حضوری برای مراقبان سلامت مدارس شهرستان‌های تهران در تابستان گذشته برگزار شد و آموزش‌های تکمیلی نیز به‌صورت مستمر از طریق شبکه شاد به مدارس ارسال می‌شود.

گودرزی با اشاره به اجرای خدمات پیشگیرانه ادامه داد: کلیه دانش‌آموزان ابتدایی کشور با رضایت‌نامه والدین تحت پوشش خدمات وارنیش‌تراپی قرار دارند. این خدمات با همکاری مراکز سلامت جامعه و مراقبان سلامت مدارس انجام می‌شود و در کشورهای پیشرفته نیز از روش‌های اثبات‌شده برای پیشگیری از پوسیدگی دندان است که تا ۴۵ درصد از پوسیدگی دندان‌های دائمی جلوگیری می‌کند.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی تصریح کرد: دانش‌آموزان مناطق روستایی، عشایری و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر می‌توانند از خدمات دندان‌پزشکی رایگان در مراکز بهداشتی تحت پوشش وزارت بهداشت استفاده کنند. سایر دانش‌آموزان شهری نیز با پرداخت حدود ۳۵ درصد فرانشیز، از خدمات دندان‌پزشکی ارائه‌شده در مراکز جامعه سلامت بهره‌مند می‌شوند.

گودرزی درباره اقدامات پژوهشی دفتر سلامت و تندرستی گفت: در حیطه پژوهش، شاخص بهداشت دهان و دندان دانش‌آموزان ۱۲ ساله کشور در سال تحصیلی جاری اندازه‌گیری خواهد شد. این شاخص بر اساس اهداف برنامه هفتم باید از رقم کنونی  به ۱.۴ برسد. اجرای این پایش ملی به ما کمک می‌کند تا مسیر بهبود سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان را با دقت بیشتری برنامه‌ریزی کنیم.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی اظهار کرد: همکاری میان آموزش و پرورش و وزارت بهداشت زمینه‌ساز ارتقای سلامت پایدار دانش‌آموزان است و امیدواریم با تداوم این اقدامات، گامی مؤثر در پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، برداشته شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سلامت دهان و دندان ، پوسیدگی دندان
خبرهای مرتبط
مشارکت دانشکده‌های دندان‌پزشکی در دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت
برگزاری سی و هشتمین آزمون دوره دانشنامه تخصصی دندانپزشکی
نخستین آزمون صلاحیت بالینی رشته دندان پزشکی برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۳ تا پایان امسال
طراحی و ساخت سکویی برای صادرات کالای ایرانی به بازار جهانی
پاسخ به نیاز بازار با تکنولوژی بومی؛ گامی به‌سوی خودروی هوشمند ایرانی
بررسی اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی در مجلس
«سیاره Y» جهانی پنهان در منظومه شمسی!
برگزاری کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور
آخرین اخبار
پاسخ به نیاز بازار با تکنولوژی بومی؛ گامی به‌سوی خودروی هوشمند ایرانی
طراحی و ساخت سکویی برای صادرات کالای ایرانی به بازار جهانی
تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۳ تا پایان امسال
بررسی اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی در مجلس
برگزاری کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور
«سیاره Y» جهانی پنهان در منظومه شمسی!
اینستاگرام سانسور محتوای نوجوانان را تشدید می‌کند
رژیم غذایی که سلامت مغز را ارتقا می‌دهد
هشدار کارشناسان در مورد پاسخ‌های مضر  نسخه جدید ChatGPT
ساخت یک واکسن آزمایشی که علیه سرطان «پیش‌ایمنی» ایجاد می‌کند
هشدار یک دانشمند درباره خطرات پنهان ماهواره‌های ایلان ماسک
موتورولا از یکی از بهترین گوشی‌های خود رونمایی کرد
بیست‌وششمین پرسش مهر رئیس‌جمهور ابلاغ شد
صرفه‌جویی میلیاردی در مصرف انرژی صنایع با رسوب‌زدایی شیمیایی
رونمایی از کوچکترین پهپاد دوربین‌دار جهان
حمایت بنیاد ملی علم از پژوهش‌های پیشرو و مأموریت‌گرا
وقتی هوش مصنوعی دست به قلم می‌شود
سرنوشت سیاره زمین در دست موجوداتی ریزتر از غبار
درمان‌های طبیعی برای یک مشکل شایع گوارشی
روند پرتاب ماهواره در دولت چهاردهم کند نشده است
ضرورت مصرف ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز برای پیشگیری از پوکی استخوان
درمان جدید آلزایمر روی موش‌ها موفق بود
روشی نوین برای پیش‌بینی عملکرد سامانه‌های استخراج مایع-مایع در صنعت
رونمایی قریب‌الوقوع سامسونگ از هدست جدید خود
هوش مصنوعی «جمینای» جلسات کاربران را برنامه‌ریزی می‌کند
برنامه «ایمپالس اسپیس» برای فرستادن سالانه ۶ تن بار به ماه
اجرای طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان/ هر ساعت ۲ زن با تشخیص سرطان پستان مواجه‌اند
تحصیل دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه امکان‌پذیر شد
درمان ناباروری بدون توجه به مولفه روان بیمار کامل نیست
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم