باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فصل پائیز که طبیعت در این منطقه کوهستانی و جنگلی لباسی از رنگ‌های طلایی، نارنجی، قرمز و قهوه‌ای به تن می‌کند. درختان بلوط، زالزالک، بنه، و چنار، چشم‌انداز‌هایی خلق می‌کنند که کمتر جایی در ایران می‌توان مشابهش را دید.

زالزالک‌های لرستان از نماد‌های اصلی پاییز این دیارند. در دامنه‌های زاگرس، به‌ویژه در مناطق اطراف خرم‌آباد، الیگودرز، بروجرد، نورآباد و دورود، درختچه‌های زالزالک خودرو در دل کوه و کنار جویبار‌ها پر از میوه‌های سرخ و طلایی می‌شوند.

طعم‌شان ترکیبی از ترشی و شیرینی است و در مناطق مختلف رنگ و مزه متفاوتی دارند. مردم محلی آن را به‌صورت تازه، خشک، یا به شکل مربا و دمنوش مصرف می‌کنند.

از قدیم باور بر این بوده که زالزالک برای تقویت قلب و کاهش فشار خون مفید است. در بعضی روستاها، کودکان در پاییز به جمع‌آوری زالزالک می‌پردازند و آن را با نمک یا گلپر می‌خورند طعمی ساده و به‌یادماندنی از دوران کودکی.

اگر بخواهیم تصویری بسازیم، پاییز لرستان را می‌توان این‌گونه دید. کوه‌های مه‌گرفته، درختان بلوط طلایی، بوی خاک نم‌خورده، و شاخه‌های زالزالک پر از میوه‌های سرخ که در نور آفتاب بعدازظهر برق می‌زنند.

زالزالک که در فارسی به آن «زالزالک»، و در گویش لُری «گیرچ» گفته می‌شود، یکی از میوه‌های خودرو و محلی در مناطق زاگرس است. این درخت می‌تواند تا حدود ۷ متر ارتفاع داشته باشد.

برگ‌های آن به شکل بادبزنی هستند و میوه‌ی آن تقریباً گرد، به رنگ زرد مایل به سرخ، با قطر حدود ۱٫۵ تا ۱٫۸ سانتی‌متر است.

در لرستان به تعداد زیادی در طبیعت یافت می‌شود و به طور محلی در مناطق کوهستانی مردم آن را جمع‌آوری می‌کنند.

با این حال خشکسالی در سال‌های اخیر باعث شده است که تعدادی از درختان زالزالک و دیگر گونه‌های گیاهی در لرستان خشک شوند.

زالزالک گیاهی است که در طب سنتی به دلیل خواص متعددی شناخته شده. چند مورد از خواص آن شامل تنظیم فشار خون و سلامت قلب؛ آنتی‌اکسیدان قوی، بهبود گوارش، کاهش کلسترول، کمک در خواب‌آلودگی و اضطراب، در مواردی برای کاهش وزن نیز توصیه شده و میوه و برگ آن ممکن است در درمان اسهال، مشکلات معده، و اختلالات گوارشی هم کاربرد داشته باشند.