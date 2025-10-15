باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - طبق آمارهای ثبتاحوال، نرخ باروری در لرستان در حال حاضر ۱.۴۸ فرزند به ازای هر زن است که پایینتر از میانگین کشوری قرار دارد. هدفگذاریها برای افزایش این نرخ به ۲.۵ فرزند تا سال ۱۴۰۷ از طریق طرح «آمایش امید» در دست اجراست.
همچنین، با توجه به توزیع سنی جمعیت، ۴۳ درصد از جمعیت استان را افراد میانسال تشکیل میدهند و تنها ۸ درصد را کودکان، که نشاندهنده روند پیری جمعیت در استان است.
تسهیلات و حمایتهای مالی فقط در مرحله کاغذی ماندهاند
استاندار لرستان گفت: در راستای حمایت از ازدواج و فرزندآوری، تسهیلات مالی متعددی از سوی بانکها و نهادهای دولتی ارائه میشود و بیش از ۳۳۴۰ میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری در لرستان پرداخت شده است.
وی افزود: با این حال، برخی بانکها به دلیل مشکلات بوروکراتیک و کمبود منابع، در پرداخت این تسهیلات تعلل کردهاند و بیش از ۱۱ هزار نفر در صف انتظار دریافت این وامها هستند
استاندار لرستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات فرزندآوری و پاسخگویی به نیازهای مردم تأکید کرده است.
همچنین، فرماندار خرمآباد بر ضرورت ترغیب جوانان به فرزندآوری و فرهنگسازی در این زمینه تأکید داشته است.
در لرستان، ازدواج و فرزندآوری علاوه بر جنبههای دینی، بهعنوان یک ارزش فرهنگی و هویتی نیز محسوب میشود. با این حال، تغییرات اجتماعی و اقتصادی، از جمله افزایش هزینههای زندگی و اشتغال، موجب شده است که جوانان تمایل کمتری به ازدواج و فرزندآوری نشان دهند.
یافتههای پژوهشها نشان میدهد که ۴۸ درصد از زوجین لرستانی دارای دیدگاه خردگرا، ۲۳ درصد جمعگرا و ۲۹ درصد فردگرا هستند. این تفاوتها بر ترجیحات فرزندآوری آنان تأثیرگذار است.
در دانشگاه آزاد لرستان، طرحهای تشویقی برای دانشجویان در نظر گرفته شده است؛ بهطوریکه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی که ازدواج کنند، از پرداخت شهریه معاف میشوند و دانشجویانی که صاحب فرزند شوند، میتوانند از مرخصی بدون پرداخت حق سنوات استفاده کنند.
از جمله چالشهای پیشروی سیاستهای جمعیتی در لرستان میتوان به مشکلات بوروکراتیک در پرداخت تسهیلات، کمبود منابع مالی، و تغییرات فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد. برای مقابله با این چالشها، نیازمند اقدامات گستردهتری در زمینه فرهنگسازی، افزایش منابع مالی و تسهیل فرآیندهای اداری هستیم.
وضعیت ازدواج و فرزندآوری در لرستان نشاندهنده نیاز به توجه ویژه به سیاستهای جمعیتی و اجتماعی است. با اجرای مؤثر سیاستهای حمایتی، فرهنگسازی مناسب و رفع موانع بوروکراتیک، میتوان به بهبود این وضعیت و افزایش نرخ باروری در استان امیدوار بود.