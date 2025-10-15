باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - طرح‌های ریلی بزرگ در لرستان (از جمله مسیر دورود–خرم‌آباد و قطعات مرتبط بروجرد–ملایر و سایر اتصالات) از اواخر دهه ۹۰ کلید خوردند و وعده‌های متعددی برای تکمیل سریع آنها داده شد؛ اما پس از بیش از یک دهه بسیاری از قطعات هنوز نیمه‌تمام یا با پیشرفت نامتوازن باقی‌مانده‌اند. وعده‌ها و تاریخ‌های اعلام‌شده مکرراً به تعویق افتاده‌اند.

تخصیص و جریان اعتبارات یکی از اصلی‌ترین موانع است؛ پروژه‌ها بار‌ها به دلیل کمبود یا بلوکه شدن منابع متوقف یا کند شده‌اند. دولت در دوره‌های مختلف مبالغی تخصیص داده یا وعده کرده، اما این تزریق‌ها نامتوازن و ناکافی گزارش شده است.

در مورد پروژه دورود - خرم‌آباد نمونه‌هایی از اختلافات حقوقی بین پیمانکاران (از جمله قرارگاه خاتم) و وزارتخانه‌ها گزارش شده که موجب بلوکه شدن ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات شد و کارگاه‌ها را متوقف کرد. این مسائل حقوقی از مهم‌ترین علل وقفه در اجرای کار بوده‌اند.

تملک اراضی، تعیین تکلیف مستحدثات و جابه‌جایی ساکنان و معارضات محلی در مسیرها، اجرای سریع را دشوار کرده است و نیازمند زمان و هزینه برای حل قضایی یا پرداخت غرامت است.

مسیر‌های پیشنهادی از مناطق کوهستانی عبور می‌کنند و طرح‌ها نیازمند تونل‌ها و پل‌های بلند (تعداد زیاد تونل‌ها و پل‌ها در برخی قطعات اعلام شده است) هستند که هم هزینه‌بر و هم زمان‌برند؛ این شرایط ریسک فنی و هزینه‌های غیرمترقبه را بالا برده است. تغییر مسیرها، تعویق در هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، شرکت ساخت، استانداری و پیمانکاران و نیز تغییرات مدیریتی محلی مواردی هستند که روند اجرایی را آهسته می‌کنند.

پیگیری برای تزریق اعتبار ۲ برابری به پروژه راه‌آهن خرم‌آباد

معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سفر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قولی که در سفر قبلی دادم، پیگیری برای تزریق اعتبار دوبرابری برای پروژه راه‌آهن دورود خرم‌آباد در دست اقدام است.

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، «هوشنگ بازوند» اظهارداشت: مبلغی برای این پروژه در نظر گرفته‌ایم که دوبرابر سال قبل است و در حال تزریق این منابع هستیم.

وی ادامه داد: همان‌طور که در سفر قبلی قول دادم، پیگیر هستیم که با تزریق اعتبار دوبرابری، این پروژه مهم را به طورجدی پیش ببریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه این بازدید، تصمیمات خوبی برای محور الیگودرز به داران اصفهان، پروژه راه‌آهن الیگودرز ازنا، راه‌های روستایی و همچنین کمربندی دورود گرفته شده، گفت: این اقدامات نتیجه پیگیری‌های مستمر و مؤثر استاندار لرستان در جلسات مختلف می‌باشد.

بازوند افزود: ان پیگیری‌ها قطعاً در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تأثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: این بازدید‌ها در آستانه تدوین بودجه سال آینده، نقطه عطفی برای استان لرستان است و مشاهده نقاط ضعف و نیازمندی‌های استان، قطعاً در میزان بودجه تخصیصی سال آینده تأثیرگذار خواهد بود و همه تلاش خود را برای کسب حداکثر بودجه از دولت به کار خواهیم گرفت.

تامین اعتبار راه آهن الیگودرز_ ازنا

استاندار لرستان در جریان سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به استان گفت: امروز شاهد یک رویداد خوب با حضور کمیسیون عمران مجلس و در عالی‌ترین سطح آن با حضور دکتر نیکزاد نایب رییس اول مجلس در استان هستیم.

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، مهندس سید «سعید شاهرخی» افزود: امروز در حقیقت ظرفیت بزرگ تصمیم سازی کشور در حوزه عمران در لرستان حضور یافتند تا باکمک به استان و پروژه‌های در دست اجرا از محل اعتبارات که ممکنست با هماهنگی وزاری محترم، تخصیص یابد اقدامات موثری در شهرستان الیگودرز انجام شود.

وی ادامه داد: باتوجه به نزدیک بودن بستن فصل بودجه، نگاهی به نیازمندی‌های استان و شهرستان‌های ازنا، الیگودرز و دورود... در بودجه سال آینده صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: این سفر از جمله سفر‌های کمیسیون‌های مجلس بود که باتوجه به اعضای حاضر و... بسیار پرقدرت و پرانگیزه برگزار شد و در طی این سفر، تامین اعتبار راه آهن الیگودرز به ازنا از مسیری که به اصفهان منتهی می‌شود، تامین اعتبار شد.

شاهرخی گفت: این پروژه در حال حاضر ۶۵ درصد پیشرفت دارد.

وی افزود: همچنین در این جلسه به تسریع در انجام محور الیگودرز داران و کمربندی دورد تاکید شد.

شاهرخی ادامه داد: آسفالت ۸۰ هزار مترمربع معابر روستایی توسط بنیاد مسکن نیز مصوب شد.

استاندار لرستان گفت: ۱۴ کیلومتر راه روستایی نیز توسط اداره کل راهداری با رایزنی‌های انجام شده، اجرا می‌شود.

شاهرخی افزود: همچنین با پیگیری‌های انجام شده، مقرر گردید وزارت کار و شستا، در ساخت لاستیک سازی بارز تحول ایجاد کند و ساخت و تکمیل این پروژه تسریع گردد.

پروژه‌های ریلی لرستان قابلیت ایجاد تحول بزرگ اقتصادی و ارتباطی در منطقه را دارند، اما بدون برنامه‌ریزی مالی پایدار، حل اختلافات حقوقی و هماهنگی ساختاری، عملاً بهره‌برداری از آنها به تأخیر خواهد افتاد. ادامه وضعیت فعلی می‌تواند هزینه‌های مالی و اجتماعی بیشتری بر جای بگذارد؛ اما در صورت اتخاذ راهکار‌های ساختاری و تزریق مستمر و شفاف منابع، امکان تسریع تکمیل پروژه‌ها در سال‌های آتی وجود دارد