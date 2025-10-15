باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد – محمدرضا خواجه مدرس مهارت آموزی نان کشور در حاشیه افتتاح سومین جشنواره ملی نان کشور در کرمان، گفت: امروز درکمیسیون اصل ۹۰ حاضر می‌شوم و قبل از آن در شورای سلامت کشور درخصوص نان وپروژه احیای نان کامل صحبت خواهیم کرد.

وی افزود: احیای نان کامل به این شکل است که ما باید موانع اجرایی طرح در استانها را رفع کنیم و نرخی که در سال ۱۴۰۲ مصوب شده اعمال شود و در کارت خوان‌ها بیاید درحالی که اکنون آن نرخ در کارت خوان‌ها درج نمی‌شود و نانوا رغبتی برای ادامه کار ندارد.

وی بیان کرد: برای تولید نان سالم و کامل کارگر سحرخیز می‌خواهیم چرا که طول تخمیر و افزایش زمان پخت تنها با کارگر سحرخیزمحقق می‌شود.

این فعال حوزه نان کشور تصریح کرد: آسیاب‌های والسی اگر بخواهندآرد کامل تولید کنند باید نم آردشان از ۱۴.۲ به ۱۲ برسد و هفته‌ای یک روز تولیدکرده آرد نوول آن را به فانتزی‌ها ندهند و یا برگشت سبوس را به به نانوا ندهند چرا که باعث تضعیف شبکه گلوتن نان می‌شود.

وی تاکید کرد:برای کارخانجات آرد هر آسیابی که آرد کامل تولید کند امتیازی داده‌ایم که بتواند هرکیسه را بجای ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزارتومان بفروشد و نانوایی که آرد کامل بپزد می‌تواند نان مثلا یک هزار تومانی را ۱۵۰۰ بفروشد.

وی تصریح کرد: این بازی برد برد هم به نفع مشتری هم نانوا وهم آسیابان است.

خواجه گفت: نانینو ضربه مهلکی خصوصا به نان‌های ملی زده است انگیزه نانوا‌ها را گرفته است ونه تنها مساله نشت آرد وکنترل قاچاق را که هدف اصلی اجرای این طرح کاهش قاچاق آرد بود، کم نکرده است که طبق گزارش غله کشور، ۲ درصد هم قاچاق آرد زیاد شده است بنابراین درخواست ما از رئیس جمهور این که این طرح باعث تشدید بی انگیزگی نانوا و فرار از شغل نانوایی می‌شود را کنار بگذارند.