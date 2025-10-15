باشگاه خبرنگاران جوان- سعید اوحدی در مراسم تجلیل از روانشناسان و روانپزشکان که به همت اداره کل پیشگیری و بهداشت روانی برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت هفته سلامت روان، گفت: امیدوارم این هفته در جهت اتخاذ تصمیم‌هایی تاثیرگذار برای حل مسائل مربوط به جامعه ایثارگری باشد و موضوع سلامت روان جامعه ایثارگری بیش از گذشته مورد توجه بنیاد قرار دارد.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ۷۶ هزار جانباز اعصاب و روان از مجموع ۶۷۰ هزار جانباز تحت پوشش، بر ضرورت پیگیری مستمر درمان و آموزش خانواده‌های این جانبازان تأکید کرد و خواستار ایجاد سامانه تماس برای حمایت از این قشر مظلوم شد.



معاون رئیس جمهور با تاکید بر حل مسائل مربوط به جامعه ایثارگری در حوزه سلامت روان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: بنیاد وظیفه سنگینی نسبت به خانواده جامعه ایثارگری عهده دارد، زیرا خانواده‌های جانبازان مظلوم واقع شده‌اند. توجه به آموزش و توانمندسازی خانواده‌های جانبازان اهمیت زیادی دارد و پیگیری مسائل درمانی ایثارگران بعد از مشاوره موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن تقدیر و تشکر از معاونت بهداشت و درمان بر پیگیری بعد از درمان جامعه ایثارگری تاکید کرد و گفت: از ظرفیت‌های دانشگاه شاهد نیز می‌توان برای موضوع سلامت روان استفاده کرد و باید برای باز کردن گره مشکلات جامعه هدف تلاش کرد.



مهندس اوحدی به بیان روایت‌هایی از دیدار با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه در حمله رژیم اشغالگر صهیونیست و آسیب‌های روحی بعد از این حادثه برای خانواده‌های شهدا و مجروحان پرداخت و گفت: خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه باید مورد توجه قرار بگیرند، زیرا اقدام به موقع از بروز بحران‌های جدی‌تر در آینده جلوگیری می‌کند.



در پایان مراسم از روانشناسان و روانپزشکان به مناسبت هفته بهداشت روانی، با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاون بهداشت و درمان بنیاد تقدیر و تجلیل به عمل آمد.