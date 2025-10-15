شیراز قلب تپنده پزشکی ایران در مسیر جهانی شدن با شهر سلامت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - شیراز از دیرباز جایگاهی ممتاز در حوزه پزشکی کشور داشته و با برخورداری از مراکز درمانی باسابقه‌ای، چون بیمارستان نمازی، مرکز پیوند اعضا بیمارستان ابوعلی سینا، بیمارستان شهید بهشتی، بیمارستان شهید فقیهی، بیمارستان ام آر آی، بیمارستان کوثر به یکی از قطب‌های درمانی ایران تبدیل شده است. این مراکز نه‌تنها به ساکنان استان فارس خدمات ارائه می‌دهند، بلکه پذیرای بیماران بسیاری از نقاط مختلف کشور هستند.

در حال حاضر، شیراز با در اختیار داشتن بیش از ۹.۸ درصد از ظرفیت تخت‌های بیمارستانی کشور، در صدر شهر‌های ایران از نظر توان درمانی قرار دارد. با این حال، این ظرفیت بالا با چالش‌هایی نظیر فرسودگی زیرساخت‌ها، ازدحام بیماران و نارضایتی عمومی همراه است.

حدود یک‌سوم مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی شیراز از استان‌های همجوار نظیر بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان هستند، که نشان‌دهنده نقش فرامنطقه‌ای این شهر در ارائه خدمات سلامت است.

ترکیب پزشکان متخصص، امکانات درمانی پیشرفته و جاذبه‌های تاریخی، شیراز را به گزینه‌ای مناسب برای توسعه گردشگری سلامت در منطقه غرب آسیا تبدیل کرده است. مراکز درمانی خصوصی نیز ظرفیت جذب بیماران خارجی را دارا هستند.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز به‌عنوان یکی از مراکز علمی برجسته کشور، سالانه تعداد زیادی از نیرو‌های متخصص در حوزه پزشکی و پرستاری را تربیت می‌کند. این افراد با همکاری مراکز تحقیقاتی می‌توانند در زمینه‌هایی، چون پیوند اعضا و ژنتیک، پروژه‌های نوآورانه‌ای را پیش ببرند.

در همین راستا، مشارکت بخش خصوصی در احداث بیمارستان‌های مدرن می‌تواند نقش مؤثری در رفع مشکلات موجود ایفا کند.

طرح احداث شهر بین‌المللی سلامت شیراز، که در دهه ۸۰ تصویب شد، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های درمانی منطقه غرب آسیا به شمار می‌رود. این طرح با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های پزشکی شیراز و تبدیل آن به قطب گردشگری درمانی کشور طراحی شده است.

اهداف این پروژه شامل حفظ و جذب پزشکان متخصص، ارتقای جایگاه سلامت در کشور و توسعه گردشگری درمانی است. در حال حاضر، این شهر سلامت در دولت چهاردهم با جدیت در حال ساخت است.

موقعیت مکانی این پروژه در مسیر بزرگراه شیراز–سپیدان و در نزدیکی روستای کلستان قرار دارد و در زمینی به وسعت ۹۶۴ هکتار در حال اجراست. در این مجموعه، ساخت بیمارستان‌های تخصصی، کلینیک‌های پیشرفته، هتل‌های اقامتی، مراکز فرهنگی، شهربازی، واحد‌های مسکونی ویژه کادر درمان، مطب‌های تخصصی، مراکز طب سنتی و ایرانی، کارخانه‌های دارویی با فناوری پاک و سایر زیرساخت‌های مرتبط پیش‌بینی شده است.

همچنین احداث مراکز ورزشی، رفاهی، کارخانه‌های داروی کم‌حجم و فرآوری گیاهان دارویی در این شهر در دستور کار قرار دارد.

شیراز در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پزشکی در سطح ملی و بین‌المللی پیشتاز است و همین امر موجب شده تا سالانه بیماران زیادی از سراسر کشور و حتی کشور‌های عربی و حوزه خلیج فارس به این شهر مراجعه کنند.

شهر سلامت شیراز در آینده می‌تواند به یکی از مراکز اصلی درمانی و گردشگری سلامت در خاورمیانه تبدیل شود و با ارائه خدمات متنوع، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کند. این پروژه با ایجاد ارتباطات گسترده با کشور‌های منطقه، به‌ویژه حوزه خلیج فارس، ضمن تقویت جایگاه اقتصادی و عملکردی شیراز و استان فارس، به توسعه اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.

از سوی دیگر، این طرح می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش نرخ بیکاری استان داشته باشد و زمینه‌ساز رشد صنعت گردشگری درمانی شود.

با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب، آب‌وهوای مطلوب و طراحی جامع، شهر سلامت شیراز با احداث مراکز درمانی پیشرفته، هتل‌ها، کلینیک‌های تخصصی و سایر زیرساخت‌های مرتبط، نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت و توسعه گردشگری درمانی کشور ایفا خواهد کرد.

در نهایت، باید یادآور شد که صنعت گردشگری، پس از نفت و خودروسازی، یکی از ارکان مهم اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند محرکی برای رشد سایر بخش‌های اقتصادی باشد.

در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه خبر با محوریت طرح «ایران جان، فارس ایران»، سه چهره برجسته حوزه سلامت از شیراز سید بصیر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ محمدهادی ایمانیه، عضو دائم فرهنگستان علوم پزشکی ایران و هادی منصوری، مدیرعامل پروژه شهر سلامت شیراز حضور داشتند.

مجری برنامه با اشاره به شهرت جهانی شیراز در زمینه پیوند اعضا، بحث را با پرسشی درباره مزایا و چالش‌های بخش درمانی این شهر آغاز کرد.

سید بصیر هاشمی تأکید کرد: شیراز به‌عنوان مرکز درمانی منطقه پنج کشور، خدمات پزشکی را به استان‌های همجوار از جمله بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد ارائه می‌دهد

او افزود: ۳۰ درصد بیماران مراجعه‌کننده از خارج استان هستند و از مجموع ۷۱ بیمارستان استان فارس، ۱۵ مرکز درمانی دولتی در خود شهر شیراز قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: طبق آمار ارائه‌شده، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱.۵۸ بیمارستان فعال در استان فارس وجود دارد و نسبت تخت‌های فعال به ازای هر ۱۰ هزار نفر، ۱۸.۸ تخت است. استان فارس در تعداد بیمارستان‌ها رتبه چهارم و در تعداد تخت‌ها رتبه هفتم کشور را دارد.

او از ساخت پارک علم و فناوری سلامت و استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

هاشمی همچنین به ضریب اشغال تخت‌ها اشاره کرد که در شهرستان‌ها پایین و در شیراز بالای ۹۰ درصد است.

او در ادامه از ساخت بیمارستان‌های جدید مانند نمازی ۲، میانرود و مراکز درمانی شرق شیراز خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره مهاجرت پزشکان، گفت: اگرچه مهاجرت وجود دارد، اما بزرگ‌نمایی شده و با رفع مشکلات، قابل کنترل است. دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هزار عضو هیئت علمی و بیش از ۱۰ هزار دانشجو، در رتبه‌بندی‌های علمی بین‌المللی جایگاه مناسبی دارد.

منصوری مدیرعامل پروژه شهر سلامت شیراز نیز درباره مفهوم شهر سلامت توضیح داد: شیراز با سابقه طولانی در ارائه خدمات پزشکی، نخستین منطقه ویژه اقتصادی سلامت کشور را در اختیار دارد که مصوبه هیئت دولت و شورای عالی مناطق آزاد را دارد.

او نیز گردشگری سلامت را شامل دو بخش پزشکی و تندرستی دانست و گفت: گردش مالی جهانی این حوزه به بیش از ۹۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.

هاشمی در پاسخ به انتقاد درباره عقب‌ماندگی استان فارس در حوزه بهداشت عمومی، آمار ارائه‌شده را نادرست دانست و خواستار اصلاح آن شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره خدمات درمانی شهر سلامت، بیان کرد: تمامی تخصص‌ها و فوق تخصص‌ها با کیفیت بالا ارائه خواهند شد. دکتر ایمانیه نیز از طراحی ۳۶ کلینیک تخصصی در این شهر خبر داد.

هاشمی حمایت دانشگاه علوم پزشکی از سرمایه‌گذاران حوزه سلامت را اعلام کرد.

منصوری مدیرعامل پروژه شهر سلامت شیراز هم در ادامه نیز آمادگی کامل برای همکاری با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را ابراز داشت و از پیشرفت ۴۰ درصدی فاز اول شهر سلامت خبر داد و گفت: زیرساخت‌ها آماده است و قرارداد‌های سرمایه‌گذاری در حال انعقاد هستند.

منصوری درباره ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، از ساخت ماکت فاز اول شهر سلامت با مساحت ۱۳۸ هکتار خبر داد که در نمایشگاه اکسپو شیراز رونمایی خواهد شد.

مدیرعامل پروژه شهر سلامت شیراز نیز خواستار اختصاص خطوط اعتباری از بودجه، صندوق توسعه ملی و فاینانس برای توسعه شهر سلامت شد.

منصوری درباره نقش مجلس، گفت: طرح شهر سلامت مورد حمایت کامل نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی است. ایمانیه نیز پیشنهاد داد که تعرفه‌گذاری در این منطقه بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود.

محمد هادی ایمانیه با اشاره به سابقه ۷۵ ساله دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از وجود ۱۸ دانشکده تخصصی، ۶۰ مرکز تحقیقاتی، مراکز رشد، پارک علم و فناوری سلامت و پروژه شهر سلامت در منطقه ویژه اقتصادی شیراز سخن گفت.

او نقش خیرین را در توسعه زیرساخت‌های درمانی استان فارس بسیار مؤثر دانست و گفت: در دو دهه گذشته، خیرین بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در ساخت مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

ایمانیه تأکید کرد که ساخت شهر سلامت بر عهده بخش خصوصی است و دولت می‌تواند با تسهیل مجوزها، ارائه تسهیلات بانکی و حمایت از تعرفه‌گذاری آزاد، روند توسعه را تسریع کند. سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این پروژه بالغ بر ۸ میلیارد یورو است.

ایمانیه درباره ارتباط با کشور‌های حوزه خلیج فارس پیشنهاد داد: کنسولگری‌هایی در شیراز تأسیس شود تا جذب گردشگر درمانی تسهیل شود.

او ادامه داد: برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، تسهیل ارتباط با ایرانیان مقیم کشور‌های حوزه خلیج فارس ضروری دانسته شد. منطقه ویژه اقتصادی سلامت ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۳۶ هزار نفر را دارد و بزرگ‌ترین طرح سرمایه‌گذاری کشور محسوب می‌شود.

ایمانیه برای تسریع روند ساخت پیشنهاد داد که دولت زمین رایگان در اختیار خیرین قرار دهد و اجازه دهد بخشی از مالیات آنان صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شود.