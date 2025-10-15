باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شالچی معاون فرهنگی وزارت علوم، ضمن بیان این مطلب به جزئیات برگزاری مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و اظهار کرد: جلسات هماهنگی برای برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شده و به امید خدا این مراسم با حضور رئیس‌جمهور در روز‌های آینده (هفته پیش رو) برگزار می‌شود. حضور دکتر پزشکیان نشان‌دهنده اهمیت و توجه ویژه دولت به حوزه آموزش عالی و دانشگاه‌ها در سال تحصیلی پیش‌رو است.

وی در خصوص جزئیات مراسم آغاز سال تحصیلی جدید نیز تصریح کرد: این مراسم طبعاً مراسم مهم و ویژه‌ای خواهد بود که با محوریت علم و پژوهش برگزار می‌شود. ما در این مراسم بحث خواهیم کرد که چه اولویت‌هایی در حوزه پژوهش و فناوری خواهیم داشت و نخبگان علمی که از بین اساتید و دانشجویان هستند، به بحث خواهند پرداخت. بحث‌ها حول محور‌هایی مانند نقش هوش مصنوعی در علوم پایه، چالش‌های تامین مالی در پروژه‌های دانش‌بنیان و جهت‌گیری‌های استراتژیک علم در مواجهه با تغییرات جهانی و سایر موارزد و دغدغه‌ها خواهند بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خاطر نشان کرد: نکته مهم این است که مراسم آغاز سال تحصیلی امسال کاملاً متفاوت از برنامه‌های دیگر خواهد بود. محور آن حوزه‌های علم و فناوری است که اهمیت محوری دارند و سیاسی و صنفی نخواهد بود. ما می‌خواهیم دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید، با تمرکز بر رسالت اصلی خود یعنی تولید علم، آغاز به کار کنند؛ بنابراین شعار محوری این مراسم بر مبنای ارتقای جایگاه ایران در نقشه جهانی علم استوار خواهد بود.

شالچی با بیان اینکه برنامه سال تحصیلی سیاسی نخواهد بود، گفت: برخلاف مراسم ۱۶ آذر (روز دانشجو) که برنامه‌ای است که در واقع وجهه سیاسی دانشگاه در آن برجسته می‌شود؛ یعنی مطالبات صنفی، سیاسی و اجتماعی دانشجویان در چارچوب قوانین موجود بیان می‌شود. اما برنامه آغاز سال تحصیلی، توجه علم و پژوهش در دانشگاه نمایان و برجسته می‌شود. این مراسم، مراسمی ملی-علمی است که نخبگان علمی در آن مورد تجلیل قرار می‌گیرند و مسیر توسعه علمی کشور تبیین می‌گردد.

وی ادامه داد: بنابراین دانشجویانی هم که در این مراسم صحبت می‌کنند، دانشجویانی هستند که ممکن است مدال‌آور یا افتخارآفرین در حوزه‌های علمی باشند. به عنوان مثال، ممکن است دانشجویی که در المپیاد‌های بین‌المللی علوم کامپیوتر یا فیزیک مقام کسب کرده باشد، یا دانشجوی دکتری که موفق به ثبت اختراع با کاربرد صنعتی شده است، به ایراد سخنرانی بپردازد. تمرکز ما بر برجسته‌سازی دستاورد‌های علمی و جهت‌دهی به آینده پژوهش است.

این مقام مسئول در خصوص مکان برگزاری و دانشگاه میزبان برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی جدید نیز گفت: مکان برگزاری هنوز به صورت نهایی قطعی نشده است؛ اما آنچه مشخص است این مراسم حتماً در یکی از دانشگاه‌های شهر تهران برگزار خواهد شد. چون سال گذشته دانشگاه تهران میزبان بود، امسال یک دانشگاه دیگری خواهد بود تا امکان میزبانی از سوی دیگر نهاد‌های علمی فراهم شود.

شالچی تاکید کرد: ما سعی می‌کنیم مراسم سال تحصیلی جدید در دانشگاهی باشد که هر دو طیف دانشجو، یعنی دانشجویان وزارت علوم (شامل علوم انسانی، فنی و پایه) و همچنین دانشجویان علوم پزشکی را در بر بگیرد. این موضوع نیازمند هماهنگی‌های لجستیکی پیچیده‌ای است. جزئیات نهایی مکان متعاقباً اعلام خواهد شد. ما تلاش می‌کنیم بهترین زمینه را برای برگزاری شایسته این مراسم فراهم کنیم تا آغاز سال تحصیلی جدید با انرژی علمی مضاعف صورت پذیرد.

منبع: ایسنا