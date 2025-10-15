استاندار خوزستان گفت: سطح رضایتمندی مردم استان از عملکرد شهرداری‌ها با اعلام نتیجه یک نظرسنجی معتبر ۱۱.۷ درصد کمتر از میانگین کشوری اعلام شد که این وضعیت هشداردهنده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا موالی‌زاده چهارشنبه در نشست شورای معاونین در محل استانداری بیان کرد: با توجه به نتایج نظرسنجی انجام شده، تشدید فوری نظارت استانداری بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و الزام آنان به ارایه برنامه عملیاتی بهبود رضایت عمومی صورت خواهد گرفت.

وی گفت: این آمار برای برخی از دستگاه‌های خدماتی به‌طور جدی هشدار دهنده است و بهبود شاخص‌های رضایتمندی، اولین و فوری‌ترین اولویت مدیریتی دستگاه‌ها است.

موالی‌زاده تاکید کرد: هر دستگاه اجرایی موظف است تا نشست بعدی شورای معاونین، نقاط ضعف خود را احصا و یک برنامه عملیاتی مشخص برای ارتقای رضایتمندی ارایه دهد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: استانداری بدون اغماض، این روند را رصد کرده و دستگاه‌های قصورکننده را برای پاسخگویی به مردم، احضار خواهد کرد و هدف نهایی از این اقدامات افزایش اعتماد عمومی و ارایه خدمات بهتر به مردم است.

وی همچنین به توافقات با کشور عراق اشاره کرد و گفت: ایجاد بازارچه مرزی مشترک و راه‌اندازی اتاق عملیات مشترک برای مدیریت بهتر ایام اربعین از جمله این توافقات است.

موالی‌زاده در ادامه لزوم توجه به چالش پیری جمعیت را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: ایران از نظر سرعت کاهش رشد جمعیت در رتبه اول جهان قرار دارد و این یک زنگ خطر جدی برای آینده کشور است و با ادامه این روند، جمعیت ایران در سال ۱۴۵۰ با چالش‌های بسیار عمیقی روبرو خواهد شد.

