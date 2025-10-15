جسد نوجوان ۱۶ ساله از چاه ۵۰ متری در شهرستان کازرون بیرون آورده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - پشنگیان سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون اظهار کرد: پس از اطلاع از پیدا کردن جسدی درون چاه در روستای بورکی بخش خشت شهرستان کازرون، با هماهنگی فرمانداری ویژه شهرستان برای خروج از حریم قانونی خدمات شهری، تیم واکنش سریع سازمان به محل اعزام شد.

او گفت: پس از بررسی موقعیت حادثه در یکی از باغات، آتش نشانان با استفاده از طناب و ابزار نجات در ارتفاع به درون چاه ۵۰ متری رفته و جسد نوجوان ۱۶ ساله را بیرون آورده و جهت سیر مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی شهرستان شد.

علت حادثه از سوی کارشناسان انتظامی و قضائی در دست بررسی است.

