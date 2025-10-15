رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان از ۹ هزار و ۶۹۲ تماس مزاحم با اورژانس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  محمد مالمیر گفت: ۳۲ نفر از مزاحمان تلفنی اورژانس این استان به مراجع قضایی معرفی شدند و پرونده آنان در دست بررسی است.

او افزود: ۹ هزار و ۶۹۲ تماس‌های برقرار شده با مرکز فوریت‌های اورژانس این استان مزاحمت‌های تلفنی بوده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان تأکید کرد: بیشترین تماس مربوط به یک مرد کهنسال است که با وجود تذکر، ارشاد و راهنمایی همچنان اصرار بر تماس غیر ضرور و مشغول کردن تلفن‌های اورژانس را دارد.

این مسئول تصریح کرد: اقشار مختلف از جمله دانش‌آموزان، زنان و مردان مزاحمان تلفنی اورژانس را تشکیل می‌دهند که پس از تماس با این سامانه اقدام به فوت کردن، صحبت‌های نامربوط و فحاشی و برخی مواقع گزارش حوادث کذب می‌کنند.

مالمیر گفت: با توجه به اشراف کادر و عوامل اورژانس میزان اعزام آمبولانس برای امداد رسانی ناشی از گزارش حوادث کذب اندک بوده با این وجود در مواردی تیم اورژانس پس از حضور در محل حادثه متوجه کذب و نادرست بودن گزارش می‌شوند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
این پیرمرد بی وجدان که کادر درمان و جون انسانها رو به بازی گرفته نیاز به زندان داره نه تذکر و ارشاد
