باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گروههای مقاومت فلسطین امروز چهارشنبه در بیانیهای با اشاره به درگیری نیروهای امنیتی و مردم غزه با مزدوران و خودفروختگان به اسرائیل اعلام کردند از عملیات امنیتی که توسط وزارت کشور برای اعمال و اجرای قانون و تعقیب قانونشکنان، مزدوران، دزدان، راهزنان و کسانی که با دشمن صهیونیستی همکاری میکنند، قدردانی میکنند.
این گروهها در ادامه افزودند: این عملیات از حمایت کامل و اجماع ملی فلسطینی از سوی تمامی گروههای فلسطینی برخوردار است و امنیت مقاومت نیز برای بازگرداندن امنیت و ثبات از آن پشتیبانی میکند.
گروههای مقاومت اعلام کردند: از شهروندان میخواهیم که با نهادهای امنیتی و وزارت کشور همکاری کرده و افراد تحت تعقیب و همچنین هر کس که از آنها پنهانکاری یا حمایت کند را گزارش دهند. ما تاکید میکنیم که پنهان کردن فراریها و جنایتکاران، مشارکت در جرایمی است که این مجرمان مرتکب میشوند.
گروههای مقاومت در پایان خطاب به این افراد خودفروخته گفتند: پیام ما به همه جنایتکاران و باندهای تبهکار که توسط رژیم صهیونیستی و سرویسهای اطلاعاتی آن تغذیه میشوند، این است که هیچ جایی برای مزدوران، قاتلان، مجرمان، دزدان و راهزنان وجود ندارد، و هر کس که دست داشتن او در هر اقدام مجرمانهای ثابت شود، بر اساس قانون انقلابی فلسطین محاکمه خواهد شد و هیچ کس هرگز مصونیتی نخواهد داشت.
منبع: سما الاخباریه