باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه ابنسینا، گفتار علمی «نگاه علمی به سلامت باروری» همزمان با هفته سلامت روان برگزار شد و بر ضرورت رویکرد جامع در درمان ناباروری تأکید شد.
دکتر فرهاد یغمایی، مدیر مرکز درمان ناباروری ابنسینا در این برنامه توضیح داد: زوجین نابارور در مسیر درمان با فشارهای روانی و استرسهای فراوان مواجه میشوند. اگر سلامت روان در کنار درمانهای پزشکی مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است پاسخ بدن به درمان کاهش یابد و نتایج مطلوب حاصل نشود.
وی افزود: برای نمونه، بیمارانی که تحت استرس شدید یا افسردگی هستند، شانس موفقیت سیکلهای IVF آنها پایینتر است. ارائه مشاورههای روانشناسی، حمایت عاطفی و آموزش مدیریت استرس، بخشی جداییناپذیر از روند درمان است.
یغمایی در پایان خاطرنشان کرد که مرکز درمان ناباروری ابنسینا با رویکرد یکپارچه، سلامت جسمی و روانی زوجین را به صورت همزمان دنبال میکند تا بهترین نتایج درمان حاصل شود و تجربه درمانی زوجین تا حد امکان مثبت و مطمئن باشد.