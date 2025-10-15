رییس اداره سرطان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان (۲۶ مهرماه تا ۳ آبان‌ماه) در مراکز منتخب سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرضیه لشکری با تأکید بر این‌که سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در میان زنان ایران و جهان است، اظهار کرد: سرطان پستان همچنان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام سلامت کشور محسوب می‌شود، بر اساس آخرین آمار‌های ملی، بروز خام سرطان پستان در ایران ۴۷.۷ مورد در هر ۱۰۰ هزار زن است و سالانه بیش از ۱۹ هزار مورد جدید از این بیماری در کشور ثبت می‌شود.

وی افزود: این ارقام نشان می‌دهد که سرطان پستان حدود ۲۶ درصد از کل سرطان‌های زنان ایرانی را تشکیل می‌دهد و همچنان از اصلی‌ترین علل مرگ ناشی از سرطان در بانوان به شمار می‌آید، با این حال، اگر این بیماری در مراحل اولیه شناسایی شود، شانس درمان کامل آن بیش از ۹۰ درصد خواهد بود، تشخیص زودهنگام، درمان را ساده‌تر، کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر می‌کند و می‌تواند از بروز عوارض جسمی و روحی شدید جلوگیری کند.

این رادیوانکولوژیست با اشاره به سه روش اصلی تشخیص زودهنگام سرطان پستان تصریح کرد: خودآزمایی پستان به صورت ماهیانه توسط خود فرد، معاینه بالینی پستان توسط پزشک یا ماما در فواصل منظم و انجام ماموگرافی دوره‌ای از سن ۴۰ سالگی هر یک تا ۲ سال تا حدود ۷۴ سالگی، از روش‌های مؤثر در شناسایی زودهنگام این بیماری هستند، ماموگرافی دقیق‌ترین روش برای کشف توده‌های کوچک پستان است، توده‌هایی که هنوز در معاینه دستی قابل لمس نیستند و شناسایی آنها در این مرحله، درمان را سریع‌تر و آسان‌تر می‌کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به برنامه وزارت بهداشت در راستای همسویی با ماه جهانی آگاهی‌بخشی سرطان پستان گفت: به همین مناسبت، معاونت درمان وزارت بهداشت از تاریخ ۲۶ مهرماه تا ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴، طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان را در مراکز منتخب سراسر کشور برگزار خواهد کرد.

وی ادامه داد: در طول این هفته، بانوان می‌توانند با مراجعه به مراکز اعلام‌شده، خدمات ماموگرافی را به‌صورت رایگان دریافت یا نوبت ماموگرافی رایگان خود را در نزدیک‌ترین زمان ممکن رزرو کنند.

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت هدف از اجرای این طرح را ترویج فرهنگ توجه بانوان به سلامت خود، افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان پستان، و در نهایت کاهش بروز و مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری در کشور عنوان کرد.

لیست مراکز منتخب انجام ماموگرافی رایگان از تاریخ ۲۶ مهرماه تا ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ را از اینجا ببینید.

برچسب ها: ماموگرافی ، سرطان پستان
خبرهای مرتبط
آگاهی‌بخشی و معاینه رایگان بانوان؛ گامی موثر برای کاهش ابتلا به سرطان سینه
افزایش ابتلا به سرطان پستان تا سال ۲۰۵۰
تشخیص به موقع سرطان سینه ۹۰ درصد احتمال بقا را افزایش می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ضرورت مصرف ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز برای پیشگیری از پوکی استخوان
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت
برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه ویژه با حضور نخبگان در سراسر کشور
آیا حذف کربوهیدرات‌ها واقعاً به کاهش وزن کمک می‌کند؟
اجرای طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان/ هر ساعت ۲ زن با تشخیص سرطان پستان مواجه‌اند
اوپو با گوشی جدید خود، بهترین آیفون‌ها را به چالش می‌کشد
روند پرتاب ماهواره در دولت چهاردهم کند نشده است
درمان جدید آلزایمر روی موش‌ها موفق بود
آخرین اخبار
رونمایی از کوچکترین پهپاد دوربین‌دار جهان
حمایت بنیاد ملی علم از پژوهش‌های پیشرو و مأموریت‌گرا
وقتی هوش مصنوعی دست به قلم می‌شود
سرنوشت سیاره زمین در دست موجوداتی ریزتر از غبار
درمان‌های طبیعی برای یک مشکل شایع گوارشی
روند پرتاب ماهواره در دولت چهاردهم کند نشده است
ضرورت مصرف ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز برای پیشگیری از پوکی استخوان
درمان جدید آلزایمر روی موش‌ها موفق بود
روشی نوین برای پیش‌بینی عملکرد سامانه‌های استخراج مایع-مایع در صنعت
رونمایی قریب‌الوقوع سامسونگ از هدست جدید خود
هوش مصنوعی «جمینای» جلسات کاربران را برنامه‌ریزی می‌کند
برنامه «ایمپالس اسپیس» برای فرستادن سالانه ۶ تن بار به ماه
اجرای طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان/ هر ساعت ۲ زن با تشخیص سرطان پستان مواجه‌اند
تحصیل دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه امکان‌پذیر شد
درمان ناباروری بدون توجه به مولفه روان بیمار کامل نیست
کاهش ۴۵ درصدی پوسیدگی دندان با اجرای طرح وارنیش‌تراپی در مدارس کشور+ فیلم
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در هفته پیش‌رو/ مراسم آغاز سال تحصیلی «سیاسی» نخواهد بود
راز‌های تقویت مغز با تمرینات ساده روزانه، حقایقی که باید جدی گرفت
آیا حذف کربوهیدرات‌ها واقعاً به کاهش وزن کمک می‌کند؟
برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه ویژه با حضور نخبگان در سراسر کشور
اوپو با گوشی جدید خود، بهترین آیفون‌ها را به چالش می‌کشد
ایران جزء ۵ کشور برتر ساخت سیستم‌های تصویربرداری جراحی با کیفیت 4K
طراحی و تولید نخستین اندوسکوپ‌های انعطاف پذیر در ایران و غرب آسیا
جزئیات رایگان‌سازی هزینه سیم‌کشی و اتصال فیبرنوری
بومی‌سازی فناوری دستگاه‌های خشک‌کن سرمایی (فریزدرایر) در ایران با وجود تحریم‌ها
اعلام زمان انجام مصاحبه از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
آیا پوست می‌تواند سلامت روان را نشان دهد؟!
معجون خانگی افزایش وزن برای افراد لاغر + فیلم
دلیل اجباری نبودن غربالگری بارداری + فیلم