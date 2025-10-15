باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرضیه لشکری با تأکید بر این‌که سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در میان زنان ایران و جهان است، اظهار کرد: سرطان پستان همچنان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام سلامت کشور محسوب می‌شود، بر اساس آخرین آمار‌های ملی، بروز خام سرطان پستان در ایران ۴۷.۷ مورد در هر ۱۰۰ هزار زن است و سالانه بیش از ۱۹ هزار مورد جدید از این بیماری در کشور ثبت می‌شود.

وی افزود: این ارقام نشان می‌دهد که سرطان پستان حدود ۲۶ درصد از کل سرطان‌های زنان ایرانی را تشکیل می‌دهد و همچنان از اصلی‌ترین علل مرگ ناشی از سرطان در بانوان به شمار می‌آید، با این حال، اگر این بیماری در مراحل اولیه شناسایی شود، شانس درمان کامل آن بیش از ۹۰ درصد خواهد بود، تشخیص زودهنگام، درمان را ساده‌تر، کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر می‌کند و می‌تواند از بروز عوارض جسمی و روحی شدید جلوگیری کند.

این رادیوانکولوژیست با اشاره به سه روش اصلی تشخیص زودهنگام سرطان پستان تصریح کرد: خودآزمایی پستان به صورت ماهیانه توسط خود فرد، معاینه بالینی پستان توسط پزشک یا ماما در فواصل منظم و انجام ماموگرافی دوره‌ای از سن ۴۰ سالگی هر یک تا ۲ سال تا حدود ۷۴ سالگی، از روش‌های مؤثر در شناسایی زودهنگام این بیماری هستند، ماموگرافی دقیق‌ترین روش برای کشف توده‌های کوچک پستان است، توده‌هایی که هنوز در معاینه دستی قابل لمس نیستند و شناسایی آنها در این مرحله، درمان را سریع‌تر و آسان‌تر می‌کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به برنامه وزارت بهداشت در راستای همسویی با ماه جهانی آگاهی‌بخشی سرطان پستان گفت: به همین مناسبت، معاونت درمان وزارت بهداشت از تاریخ ۲۶ مهرماه تا ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴، طرح ملی هفته ماموگرافی رایگان را در مراکز منتخب سراسر کشور برگزار خواهد کرد.

وی ادامه داد: در طول این هفته، بانوان می‌توانند با مراجعه به مراکز اعلام‌شده، خدمات ماموگرافی را به‌صورت رایگان دریافت یا نوبت ماموگرافی رایگان خود را در نزدیک‌ترین زمان ممکن رزرو کنند.

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت هدف از اجرای این طرح را ترویج فرهنگ توجه بانوان به سلامت خود، افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان پستان، و در نهایت کاهش بروز و مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری در کشور عنوان کرد.

لیست مراکز منتخب انجام ماموگرافی رایگان از تاریخ ۲۶ مهرماه تا ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ را از اینجا ببینید.