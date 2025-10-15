با آغاز سال تحصیلی، شبکه امید با پخش مجموعه‌ی خانوادگی و پرطرفدار «برج‌های مالوری» نوجوانان را به دنیایی از دوستی، رشد و ماجراجویی در یک مدرسه شبانه‌روزی می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه خانوادگی و جذاب «برج‌های مالوری» که بر اساس کتاب‌های محبوب نویسنده انگلیسی انید بلایتون ساخته شده، از ۲۶ مهرماه هر شب ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه امید پخش می‌شود.

این مجموعه در شش فصل و ۷۶ قسمت، داستان دارل ریورز، دختر ۱۲ ساله‌ای را روایت می‌کند که وارد مدرسه شبانه‌روزی برج‌های مالوری می‌شود. در طول سال‌های تحصیل، او همراه خواهرش فیلیسیتی و دوستانی چون آلیسیا و گوئندولین، با چالش‌های مختلفی روبه‌رو می‌شود و در کنار دیگر دانش‌آموزان، درس‌هایی از دوستی، مسئولیت و رشد شخصی می‌آموزد.

سریال «برج‌های مالوری» همزمان با آغاز سال تحصیلی، تماشاگران نوجوان را به دنیایی پر از خاطره و تجربه‌های شیرین مدرسه می‌برد.

سریال «برج‌های مالوری» هر شب ساعت ۲۱:۰۰ و تکرار این مجموعه نیز روز بعد ساعت ۹:۰۰ و ۱۳:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
خبرهای مرتبط
سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» در شبکه تهران
از پوست آفتاب‌سوخته تا مو‌های خشک جنوب؛ چگونه چهره‌ها در «پسران هور» جان گرفتند؟
سریال «موسولینی» در شبکه چهار
سریال «در جست‌وجوی آرامش» در شبکه تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دنیا در برابر اثر فاخر سکوت نمی‌کند/ تداوم مسیر پرافتخار رسانه ملی در جهان
صالحی امیری: در سال گذشته بیش از ۲ هزار مورد قاچاق آثار باستانی پیگیری شد
اعلام جزئیات مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»
«به افق فلسطین» در تخت جمشید و «سمت خدا» در شاهچراغ
پخش دو فیلم با صدای زنده‌یاد سعید مظفری از شبکه نمایش
سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» در شبکه تهران
سفر شبکه امید به «برج‌های مالوری»
رئیس رسانه ملی: امسال از تمامی ظرفیت‌های کشور در قالب «ایران جان» استفاده می‌کنیم
تاریک‌ترین رخداد تاریخ معاصر فرانسه در مستند «اکتبر در پاریس»
پذیرفته شدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد معرفی شدند
آخرین اخبار
پذیرفته شدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد معرفی شدند
تاریک‌ترین رخداد تاریخ معاصر فرانسه در مستند «اکتبر در پاریس»
رئیس رسانه ملی: امسال از تمامی ظرفیت‌های کشور در قالب «ایران جان» استفاده می‌کنیم
اعلام جزئیات مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»
سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» در شبکه تهران
صالحی امیری: در سال گذشته بیش از ۲ هزار مورد قاچاق آثار باستانی پیگیری شد
«به افق فلسطین» در تخت جمشید و «سمت خدا» در شاهچراغ
پخش دو فیلم با صدای زنده‌یاد سعید مظفری از شبکه نمایش
سفر شبکه امید به «برج‌های مالوری»
دنیا در برابر اثر فاخر سکوت نمی‌کند/ تداوم مسیر پرافتخار رسانه ملی در جهان
سعید مظفری درگذشت
فیلمنامه ایرانی «خون بس» برنده جایزه جشنواره بفتایی انگلستان شد
بازدید مدیر شبکه نسیم از پشت‌صحنه مسابقه «سرنخ»
نمایشگاه «ارمغان ابریشم» افتتاح شد/ روایتی از هزاران سال پیوند فرهنگی ایران و چین با نمایش ۹۰ اثر
مردمِ «ایرانِ جان»؛ روی خط ۱۶۲