باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه خانوادگی و جذاب «برجهای مالوری» که بر اساس کتابهای محبوب نویسنده انگلیسی انید بلایتون ساخته شده، از ۲۶ مهرماه هر شب ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه امید پخش میشود.
این مجموعه در شش فصل و ۷۶ قسمت، داستان دارل ریورز، دختر ۱۲ سالهای را روایت میکند که وارد مدرسه شبانهروزی برجهای مالوری میشود. در طول سالهای تحصیل، او همراه خواهرش فیلیسیتی و دوستانی چون آلیسیا و گوئندولین، با چالشهای مختلفی روبهرو میشود و در کنار دیگر دانشآموزان، درسهایی از دوستی، مسئولیت و رشد شخصی میآموزد.
سریال «برجهای مالوری» همزمان با آغاز سال تحصیلی، تماشاگران نوجوان را به دنیایی پر از خاطره و تجربههای شیرین مدرسه میبرد.
سریال «برجهای مالوری» هر شب ساعت ۲۱:۰۰ و تکرار این مجموعه نیز روز بعد ساعت ۹:۰۰ و ۱۳:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.