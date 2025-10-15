نمایندگان مجلس اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را مشخص کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر) در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی، با پیشنهاد عباس گودرزی مبنی بر اصلاح کل ماده ۲ موافقت کردند.
متن ماده ۲ اصلاحی بدین شرح است: در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» بهعنوان متولی اصلی سیاستگذاری و نظارت بر اجرای سیاستهای کلان کشور در حوزه هوش مصنوعی تشکیل میشود.
اعضای شورا عبارتند از:
۱. رئیسجمهور (رئیس شورا)
۲. رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی (دبیر شورا)
۳. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری
۴. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
۵. دبیر شورای عالی فضای مجازی
۶. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۷. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۸. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۹. وزیر صنعت، معدن و تجارت
۱۰. نماینده ستاد کل نیروهای مسلح
۱۱. وزیر اطلاعات
۱۲. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۱۳. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۴. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۵. وزیر آموزش و ÷رورش
۱۶. وزیر امور اقتصاد و دارایی
۱۷. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۸. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
۱۹. رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
۲۰. رئیس صندوق توسعه ملی
۲۱. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام اختیار
۲۲. رییس مرکز مدیریت حوزههای علمیه
۲۳. دو نفر شخصیت حقیقی به ÷یشنهاد حکم رییس شورا
۲۴. نماینده قوه قضائیه بهعنوان ناظر
۲۵. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۲۶. دو نفر نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی، شامل یک نفر از کمیسیون صنایع و معادن و یک نفر از کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
در ادامه بررسی ماده فوق، نمایندگان با پیشنهاد منصور علیمردانی مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۲ طرح ملی هوش مصنوعی موافقت کردند.
تبصره الحاقی به شرح زیر است: مصوبات شورای ملی راهبردی هوش مصنوعی برای تمام دستگاهها لازم الاجرا است و در صورت تعارض با سایر شوراها نظر شورای ملی راهبری با تایید رئیس جمهور لازم انطباق خواهد بود.