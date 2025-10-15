نمایندگان مجلس اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را مشخص کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر) در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی، با پیشنهاد عباس گودرزی مبنی بر اصلاح کل ماده ۲ موافقت کردند.

 متن ماده ۲ اصلاحی بدین شرح است: در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه هوش مصنوعی تشکیل می‌شود.

 اعضای شورا عبارتند از:

 ۱. رئیس‌جمهور (رئیس شورا)
۲. رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی (دبیر شورا)
۳. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری
۴. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
۵. دبیر شورای عالی فضای مجازی
۶. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۷. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۸. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۹. وزیر صنعت، معدن و تجارت
۱۰. نماینده ستاد کل نیرو‌های مسلح
۱۱. وزیر اطلاعات
۱۲. وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح
۱۳. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۴. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۵. وزیر آموزش و ÷رورش
۱۶. وزیر امور اقتصاد و دارایی
۱۷. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۸. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
۱۹. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
۲۰. رئیس صندوق توسعه ملی
۲۱. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام اختیار 
۲۲. رییس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
۲۳. دو نفر شخصیت حقیقی به ÷یشنهاد حکم رییس شورا 
۲۴. نماینده قوه قضائیه به‌عنوان ناظر
۲۵. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۲۶. دو نفر نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی، شامل یک نفر از کمیسیون صنایع و معادن و یک نفر از کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

 در ادامه بررسی ماده فوق، نمایندگان با پیشنهاد منصور علیمردانی مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۲ طرح ملی هوش مصنوعی موافقت کردند.

 تبصره الحاقی به شرح زیر است: مصوبات شورای ملی راهبردی هوش مصنوعی برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجرا است و در صورت تعارض با سایر شورا‌ها نظر شورای ملی راهبری با تایید رئیس جمهور لازم انطباق خواهد بود.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی
خبرهای مرتبط
نیکزاد: حقوق نمایندگان مجلس همتراز وزیر است، اما نصف وزیر دریافتی ندارند
جراره در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باید بهره‌برداری موثری از هوش مصنوعی در بخش نظامی داشته باشیم
طرح دوفوریتی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها در دستورکار مجلس
طرح دوفوریتی تعلیق پیوستن به کنوانسیون CFT در دستورکار مجلس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۳ مهر
باید بهره‌برداری موثری از هوش مصنوعی در بخش نظامی داشته باشیم
پزشکیان: تمام توانم را برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌کار گرفته‌ام
اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ مشکل اشتغال در مناطق محروم را حل می‌کند
طرح دوفوریتی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها در دستورکار مجلس
سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد
تصویب کلیات طرح استفساریه برگزاری انتخابات تناسبی شوراها در مجلس
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
سیاری: مجاهدان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پرچمداران جبهه تبیین هستند
ابلاغ دو قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر و تشدید مجازات جاسوسی
آخرین اخبار
ابلاغ دو قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر و تشدید مجازات جاسوسی
سیاری: مجاهدان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پرچمداران جبهه تبیین هستند
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
تصویب کلیات طرح استفساریه برگزاری انتخابات تناسبی شوراها در مجلس
پزشکیان: تمام توانم را برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌کار گرفته‌ام
سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد
اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ مشکل اشتغال در مناطق محروم را حل می‌کند
طرح دوفوریتی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌ها در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۳ مهر
باید بهره‌برداری موثری از هوش مصنوعی در بخش نظامی داشته باشیم
پیام قالیباف به رئیس مجلس بورکینافاسو درباره گسترش مناسبات
آملی‌لاریجانی: ترامپ درباره ایران هذیان می‌گوید
ارسال بسته سیاستی ستاد تعلیم و تربیت به شورای‌عالی آموزش و پرورش جهت نهایی‌سازی و اجرا
تأیید «حذف چهار صفر پول ملی» در مجمع تشخیص مصلحت
عارف: دولت چهاردهم از فعالیت‌های پژوهشگاه فضایی ایران حمایت می‌کند
توسعه ظرفیت انسانی صنعت هسته‌ای با اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان
رضایتمندی مردم شاخص اصلی تصمیم‌گیری در دولت وفاق ملی است
پزشکیان: اجرای عدالت نیازمند همکاری، همدلی، باور و اعتقاد است
حضور فعال و هدفمند در فضای مجازی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان الزامی است
ارتش دانشجوی افسری می‌پذیرد
انتخاب هیئت‌رئیسه مجمع بانوان ادوار مجلس
از معیارهای شرافت هر جامعه، میزان توجه آن به معلولان و صداهای ناشنیده است
عراقچی خطاب به ترامپ: ما به حسن نیت پاسخ می‌دهیم، اما در برابر ظلم مقاومت می‌کنیم
بسیاری از آئین‌های جمهوری آذربایجان ریشه در فرهنگ ایرانی دارند/ کریدور زنگزور یک فتنه ژئوپلیتیک است
سخنگوی وزارت‌خارجه پاسخ داد؛ چرا ایران در اجلاس شرم‌الشیخ شرکت نکرد