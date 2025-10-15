نمایندگان مجلس اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را مشخص کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر) در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی، با پیشنهاد عباس گودرزی مبنی بر اصلاح کل ماده ۲ موافقت کردند.

متن ماده ۲ اصلاحی بدین شرح است: در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه هوش مصنوعی تشکیل می‌شود.

اعضای شورا عبارتند از:

۱. رئیس‌جمهور (رئیس شورا)

۲. رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی (دبیر شورا)

۳. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری

۴. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

۵. دبیر شورای عالی فضای مجازی

۶. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۷. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۸. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۹. وزیر صنعت، معدن و تجارت

۱۰. نماینده ستاد کل نیرو‌های مسلح

۱۱. وزیر اطلاعات

۱۲. وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

۱۳. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۴. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۵. وزیر آموزش و ÷رورش

۱۶. وزیر امور اقتصاد و دارایی

۱۷. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۸. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

۱۹. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

۲۰. رئیس صندوق توسعه ملی

۲۱. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام اختیار

۲۲. رییس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

۲۳. دو نفر شخصیت حقیقی به ÷یشنهاد حکم رییس شورا

۲۴. نماینده قوه قضائیه به‌عنوان ناظر

۲۵. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

۲۶. دو نفر نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی، شامل یک نفر از کمیسیون صنایع و معادن و یک نفر از کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

در ادامه بررسی ماده فوق، نمایندگان با پیشنهاد منصور علیمردانی مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۲ طرح ملی هوش مصنوعی موافقت کردند.

تبصره الحاقی به شرح زیر است: مصوبات شورای ملی راهبردی هوش مصنوعی برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجرا است و در صورت تعارض با سایر شورا‌ها نظر شورای ملی راهبری با تایید رئیس جمهور لازم انطباق خواهد بود.