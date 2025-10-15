باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از دانشگاه تهران، حسین بهمنیار، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشکدگان فنی این دانشگاه، با معرفی نوع جدیدی از دستگاه استخراج، موفق به توسعه مدل‌های دقیق ریاضی و هوش مصنوعی برای پیش‌بینی رفتار این سامانه‌ها شد. این پیشرفت، گامی مهم در جهت طراحی، ساخت و توسعه مقیاس صنعتی دستگاه‌های استخراج است.

استاد دانشکده مهندسی شیمی، با اشاره به اینکه فرایند «استخراج با حلّال» یکی از روش‌های کلیدی برای جداسازی مواد در صنایعی مانند داروسازی، پتروشیمی و غذایی است، گفت: یکی از چالش‌های اصلی در استفاده از این فناوری، طراحی و ساخت دستگاه‌های استخراج (اکسترکتور) است که نیازمند درک دقیق از پدیده‌های هیدرودینامیکی و انتقال جرم در داخل دستگاه است.

بهمنیار افزود: در این تحقیق، برای اولین بار از یک «اکسترکتور مجهز به همزن و پکینگ نامنظم» استفاده شده است. پژوهشگران با جمع‌آوری ۹۲ داده آزمایشگاهی، پارامتر کلیدی «نگهداشت فاز پراکنده» (xd) را که نشان‌دهنده مقدار قطرات پراکنده در داخل دستگاه است، در شرایط عملیاتی مختلف مورد مطالعه قرار دادند.

وی تاکید کرد: این پژوهش نه تنها یک طراحی جدید از اکسترکتور را معرفی می‌کند، بلکه با ارائه مدل‌های ریاضی و هوش مصنوعی قدرتمند، ابزار‌های دقیقی را در اختیار مهندسان و پژوهشگران قرار می‌دهد. این دستاورد می‌تواند فرایند طراحی و بهینه‌سازی سامانه‌های استخراج در صنعت را تسریع و تسهیل کرده و منجر به افزایش راندمان و کاهش هزینه‌ها شود.