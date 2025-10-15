باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- فرزانه بهرامی اظهار کرد: پنج هزارو ۶۱۱ نابینا تحت پوشش سازمان هستند، و تخصیص ۷ میلیارد ریال برای تجهیزات نوین و برنامه ریزی آزمون استخدامی ۱۴۰۴ برای برابری فرصتها رقم خورده است.
وی با تأکید بر شعار امسال، «دسترسی نابینایان به فناوریهای نوین، زمینهساز برابری فرصتها»، از ارائه خدمات گسترده به جامعه هدف در سال جاری خبر داد.
بهرامی اظهار داشت: در حال حاضر ۵۶۱۱ نفر از افراد دارای معلولیت بینایی شامل ۲۱۸۲ زن و ۳۴۲۹ مرد تحت پوشش و دریافت خدمات از سازمان بهزیستی استان قرار دارند که تعیین نوع و شدت معلولیت آنها توسط کمیسیون پزشکی توانبخشی انجام شده است.
اهمیت پیشگیری و غربالگری بینایی
معاون توانبخشی بهزیستی استان کردستان، خدمات پیشگیرانه را از مهمترین اقدامات بهزیستی برشمرد و بیان کرد: در راستای اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، در سال ۱۴۰۳ تعداد هفت هزارو۲٠۴ کودک از نظر بینایی غربال شدند و نتایج این غربالگری نشان داد که هزارو ۷۹۸ مورد دارای انواع اختلالات بینایی و هزارو ۱۹۵ مورد دارای تنبلی چشم بودهاند که مداخلات درمانی لازم برای آنها آغاز شده است.
این کودکان توسط غربالگران آموزشدیده و با استفاده از چارت E و دستگاه غربالگر عیوب انکساری مورد سنجش قرار میگیرند.
بهرامی افزود: همچنین، در حوزه برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها، در سال ۱۴۰۳ تعداد ده هزارو ۲۱۸ نفر مددجو تحت پوشش پکیج آموزشی مدون آنچه باید برای پیشگیری از معلولیتها بدانیم قرار گرفتند و در همین راستا، بهمنظور پیشگیری از معلولیتهای ناشی از اختلالات ژنتیک، تعداد ۳۶۲۰ نفر به مراکز مشاوره ژنتیک ارجاع داده شدهاند.
تأمین تجهیزات و حمایتهای مالی
بهرامی در تشریح خدمات حمایتی و توانبخشی بیان کرد: ارائه خدمات آموزشی در زمینه مهارتهای زندگی روزمره، بریلآموزی، مهارتهای استفاده از امکانات سختافزاری و نرمافزاری گویا و بریل و کار با وسایل الکترونیک از خدمات کلیدی مراکز توانبخشی ما به افراد نابینا و کمبینا است. علاوه بر این، خدمات هنردرمانی، نمایشدرمانی و موسیقیدرمانی نیز در این مراکز ارائه میشود.
معاون توانبخشی بهزیستی استان کردستان به ارائه وسایل کمک توانبخشی بهعنوان یکی از مهمترین حمایتهای مالی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۶ میلیارد و ۷۶۳ میلیون ریال از اعتبار تجهیزات کمک توانبخشی جهت خرید تجهیزات بینایی هزینه شده است.
این تجهیزات شامل عصای سفید، ساعتهای گویا و بریل، رایانه، برجستهنگار، نرمافزارهای مربوطه، انواع درشتنما و ذرهبین میباشد که ۵۰۵ نفر از افراد دارای مشکل بینایی از آنها بهرهمند شدهاند.
علاوه بر این، هزارو ۵۱۶ نفر از محل اعتبارات خرید خدمات توانپزشکی، خدمات تخصصی بینایی دریافت کردهاند.
کمکهای معیشتی و توسعه زیرساختها
معاون توانبخشی بهزیستی استان در خصوص حمایتهای مالی مستمر و غیرمستمر توضیح داد: در حال حاضر سه هزارو۹۷۲ نفر از افراد دارای معلولیت بینایی از خدمت کمکهزینه معیشت توانبخشی (مستمری) و ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولین بهرهمند هستند.
همچنین، برای ۱۹۵ نفر خدمات حق پرستاری با یارانه ماهیانه ۴۲ میلیون ریال بهازای هر فرد در ماه پرداخت میشود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳، ۱۱۰ مورد مناسبسازی مسکن انجام شده و ۱۸۰ عدد سفر کارت برای تسهیل تردد نابینایان صادر گردیده است.
بهرامی به حمایت از جامعه دانشجویی و دانشآموزی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: کمکهزینه تحصیلی برای ۳۵۰ نفر از دانشآموزان و ۱۵۳ نفر از دانشجویان دارای معلولیت در دانشگاههای دولتی پرداخت شده است.
وی از برنامهریزی برای توسعه زیرساختها خبر داد و اعلام کرد: برای اولین بار، مجوز ایجاد یک خانه حمایتی با ظرفیت ۱۰ نفر از افراد دارای معلولیت بینایی در شهرستان سنندج صادر شده که گامی مهم در جهت تأمین محل اسکان و خدمات توانبخشی این عزیزان است.
اشتغال و طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)
بهرامی در خصوص برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) که از سال ۱۳۷۴ آغاز شده و اکنون بخشی از برنامه ششم توسعه کشور است، گفت: این برنامه تاکنون توانسته است ۹۵ درصد جمعیت روستایی کشور و حدود ۱۰ درصد از جمعیت شهری را تحت پوشش قرار دهد.
در استان کردستان، ۱۹۵۱ نفر فرد دارای آسیب بینایی در روستا و ۵۷۰ نفر در مناطق شهری تحت پوشش CBR هستند که خدمات متنوعی را در زمینههای سلامت، آموزش، معاش، فعالیتهای اجتماعی و توانمندسازی با کمک بخشهای دولتی، غیردولتی و اعضای جامعه دریافت میکنند.
معاون توانبخشی بهزیستی استان در پایان بر تسهیل شرایط اشتغال نابینایان تأکید کرد و افزود: برنامهریزیهای لازم به منظور برگزاری دومین آزمون استخدامی اختصاصی معلولان در سال ۱۴۰۴ در دستور کار سازمان بهزیستی قرار دارد که امیدواریم گامی مؤثر در جهت ایجاد فرصتهای شغلی برابر برای این عزیزان باشد.