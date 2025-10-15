شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام ازدواج ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ازدواج یکی از سنتهای زیبا و پسندیده است که در دین مبین اسلام به آن تاکید شده است. بانکها به منظور حمایت از نهاد خانواده و تشویق جوانان به این امر مقدس تسهیلات بانکی را برای آنها در نظر گرفت تا برای تأمین هزینههای اولیه ازدواج و ایجاد شرایطی بهترروانه خانه بخت شوند. در این بین وام ازدواج میتواند نقش مهمی در کاهش فشارهای مالی زوجهای جوان داشته باشد و به آنها فرصت دهد تا با آرامش بیشتری وارد دوران جدید زندگی خود شوند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
من، مهسا…، یکی از هزاران جوانی هستم که بیش از یک سال است در صف دریافت وام ازدواج ماندهام. در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۳ ازدواج کردم، اما با وجود پیگیریهای متعدد از بانک رسالت، هنوز موفق به دریافت این وام ازدواجم نشدهام. در حالی که دولت محترم مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را بهعنوان تسهیلات ازدواج مصوب کرده است، این وعده برای بسیاری از ما هنوز روی کاغذ مانده. آن زمان که عقد کردم، این مبلغ معادل خرید هر گرم طلا حدود ۳ میلیون تومان طلا بود؛ اما امروز با رسیدن هر گرم طلا به حدود ۱۰ میلیون تومان، ارزش وام ازدواج عملاً به یکسوم یا حتی کمتر رسیده است.
بانک رسالت در این مدت هیچ پاسخ شفافی به مراجعات و تماسهای مکرر من نداده و متأسفانه شاهد آن بودهام که برخی افراد صرفاً به دلیل داشتن آشنایی در بانک توانستهاند وام خود را دریافت کنند. این موضوع باعث فشار مالی و روحی سنگینی برای جوانانی مانند من شده است که با امید و اعتماد به تصمیمات نظام بانکی کشور، زندگی مشترک خود را آغاز کردهاند. از مسئولان محترم، بهویژه بانک مرکزی و ریاست جمهوری، تقاضا دارم به وضعیت پرداخت وام ازدواج رسیدگی کنند.
