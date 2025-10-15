در پی درگذشت سعید مظفری، دوبلور پیشکسوت سینمای ایران، شبکه نمایش دو فیلم شاخص با صدای ماندگار او را در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه روی آنتن می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت درگذشت سعید مظفری، فیلم‌های «شاهدا» و «بنجامین باتن» را به ترتیب در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه ساعت ۱۷ پخش می‌کند.

فیلم «شاهدا» به کارگردانی کبیر خان پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۷ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک دختر پاکستانی معلول که نمی‌تواند حرف بزند در هندوستان گم می‌شود و هیچ راه برگشتی پیش رویش نیست. یک مرد متعهد و بزرگوار به خود قول می‌دهد تا او را به سرزمین مادری نزد خانواده اش برگرداند …

از بازیگران آن می‌توان به سلمان خان، کارینا کاپور، هارشالی مالهوترا، مهر ویج، شارات ساکسنا، عدنان سامی و اوم پوری اشاره کرد.

فیلم «بنجامین باتن» محصول ۲۰۰۸ که توسط دیوید فینچر کارگردانی شده، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۷ پخش می‌شود.

این فیلم داستان بنجامین باتن را روایت می‌کند، مردی که برعکس دیگران، وقتی که تازه به دنیا آمده ظاهری پیر دارد و هرچه از سنش می‌گذرد جوانتر میشود و همین موضوع عواقب عجیب و غریبی برای او در پی دارد.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان کیت بلانشت، برد پیت، جولیا اورموند، الیاس کوتیاس، تراجی پی هنسون، جیسون فلمینگ و تیلدا سوئینتن را نام برد.

برچسب ها: سعید مظفری ، دوبلور ایرانی ، شبکه نمایش
خبرهای مرتبط
یادبود سینمای تقوایی در شبکه نمایش
پخش «معجزه‌گر» به مناسبت روز نابینایان
سعید مظفری درگذشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دنیا در برابر اثر فاخر سکوت نمی‌کند/ تداوم مسیر پرافتخار رسانه ملی در جهان
صالحی امیری: در سال گذشته بیش از ۲ هزار مورد قاچاق آثار باستانی پیگیری شد
اعلام جزئیات مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»
«به افق فلسطین» در تخت جمشید و «سمت خدا» در شاهچراغ
پخش دو فیلم با صدای زنده‌یاد سعید مظفری از شبکه نمایش
سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» در شبکه تهران
سفر شبکه امید به «برج‌های مالوری»
رئیس رسانه ملی: امسال از تمامی ظرفیت‌های کشور در قالب «ایران جان» استفاده می‌کنیم
تاریک‌ترین رخداد تاریخ معاصر فرانسه در مستند «اکتبر در پاریس»
پذیرفته شدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد معرفی شدند
آخرین اخبار
پذیرفته شدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد معرفی شدند
تاریک‌ترین رخداد تاریخ معاصر فرانسه در مستند «اکتبر در پاریس»
رئیس رسانه ملی: امسال از تمامی ظرفیت‌های کشور در قالب «ایران جان» استفاده می‌کنیم
اعلام جزئیات مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»
سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» در شبکه تهران
صالحی امیری: در سال گذشته بیش از ۲ هزار مورد قاچاق آثار باستانی پیگیری شد
«به افق فلسطین» در تخت جمشید و «سمت خدا» در شاهچراغ
پخش دو فیلم با صدای زنده‌یاد سعید مظفری از شبکه نمایش
سفر شبکه امید به «برج‌های مالوری»
دنیا در برابر اثر فاخر سکوت نمی‌کند/ تداوم مسیر پرافتخار رسانه ملی در جهان
سعید مظفری درگذشت
فیلمنامه ایرانی «خون بس» برنده جایزه جشنواره بفتایی انگلستان شد
بازدید مدیر شبکه نسیم از پشت‌صحنه مسابقه «سرنخ»
نمایشگاه «ارمغان ابریشم» افتتاح شد/ روایتی از هزاران سال پیوند فرهنگی ایران و چین با نمایش ۹۰ اثر
مردمِ «ایرانِ جان»؛ روی خط ۱۶۲