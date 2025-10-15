در خبر امروز از واحد تولیدی استان و نمونه کشوری که موفق به دریافت تندیس از رئیس جمهور شد تا موضاعات مختلف مثل نظارت ها، تسهیل پروانه زعفران و بررسی ایمنی وسایل بازی مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - بذری مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: از ۱۹ تا ۲۵ مهر هفته استاندارد است و از یک واحد تولیدی استان که در کشور نمونه شد توسط رئیس جمهور تقدیر به عمل آمد و تقدیر استانی از این واحد نمونه کشوری و چند واحد نمونه استانی در برنامه‌های مان است.

او افزود: استان ما به دلیل موقعیت استراتژیک، در حوزه ترانزیت سوخت نسبت به سایر استان‌ها فعال‌تر است؛ کارگروه تعیین ماهیت فعال شده؛ این کارگروه تاکنون تنها در ۱۱ استان کشور و در شرق نیز در خراسان رضوی مستقر بوده است.

بذری بیان کرد: این کارگروه فعالیت خود را بر فرآورده‌ها و مشتقات نفتی متمرکز کرده است و هر محصول نفتی که قصد ترانزیت از استان یا خروج از مرز ماهیرود به سایر کشور‌ها را دارد، مورد نمونه‌برداری قرار می‌گیرد و تنها در صورت تأیید عدم یارانه‌ای بودن و سلامت محصول، مجوز خروج صادر خواهد شد.

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی ادامه داد: موضوع استانداردسازی فراتر از مرز‌های ملی نیز در دستور کار است؛ با توجه به تغییر برخی استاندارد‌ها توسط کشور افغانستان، مقرر شد در نمایشگاه اخیر، مذاکراتی برای تعیین استاندارد‌های مشترک و مشخص جهت تسهیل تبادلات تجاری صورت گیرد؛ زیرا اعتقاد بر این است که استاندارد باید زبان مشترک تجارت باشد.

او عنوان کرد: همچنین، تدوین زبان مشترک استاندارد‌ها برای تجارت با کشور‌های اوراسیا تا پایان آبان ماه در دستور کار قرار دارد.

بذری تصریح کرد: استاندارد‌های ملی برای محصولاتی مانند زرشک و زعفران تدوین شده است؛ یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها از محصولات کشاورزی، مشمول کردن آنها تحت استاندارد اجباری است تا از ورود کالا‌های تقلبی به بازار جلوگیری شود.

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی اظهار کرد:زعفران در این زمینه مشمول استاندارد واقعی شده است؛ در راستای تسهیل دریافت پروانه استاندارد، سازمان استاندارد مقرر کرد تا به جای الزام هر واحد صنفی زعفران به داشتن مسئول کنترل کیفی مجزا، هر سه واحد بتوانند یک مسئول مشترک داشته باشند. همچنین، واحد‌های کارگاهی زعفران دیگر نیازی به داشتن آزمایشگاه داخلی برای سنجش محصول ندارند و می‌توانند نمونه‌ها را به آزمایشگاه‌های معتبر ارسال کنند.

او گفت: استانداردسازی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، زیرا فرهنگ‌سازی در این حوزه، مسیر توسعه و پیشرفت را هموار می‌کند و واحد تولیدی با دریافت استاندارد، مسیر فعالیت خود را ادامه‌دار می‌سازد. استاندارد به معنای درست انجام دادن کار است.

بذری افزود:در همین راستا و برای حمایت، فرمول تهیه محصولات به صورت رایگان در اختیار کسب‌وکار‌های تولیدی و خانگی قرار داده می‌شود، در حالی که هزینه دریافت این فرمول‌ها برای آنها به صورت جداگانه می‌تواند چندین میلیون تومان باشد.

نظارت بر پارک‌ها و شهربازی‌ها

بذری مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی گفت: در حوزه ایمنی فضا‌های عمومی، نظارت بر شهربازی‌ها بسیار حساس است.

او افزود: وسایل نصب شده در شهربازی‌ها پس از بازدید‌ها تأیید شده و مشکلی ندارند؛ مسئول مربوطه‌ی دستگاه نیز همواره بر نحوه بازی کودکان نظارت می‌کند و از این حیث، نگرانی‌ها کمتر می‌شود.

بذری بیان کرد:، اما وسایل ساده پارک‌های عمومی، به دلیل عدم نظارت مستمر، حساس‌تر تلقی می‌شوند و پیگیری اصلاح چند مورد شناسایی شده در دستور کار است؛ تأکید می‌شود که شهرداران و دهیاران باید توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی ادامه داد: ایمنی نیازمند سه مرحله است: استاندارد بودن اولیه محصول، استاندارد بودن نصب، و بازرسی استاندارد. در زمینه کفپوش‌ها، به شهرداری‌ها اعلام شده است که باید از کفپوش یا از سنگ‌ریزه‌ها و ماسه‌های ریز مطابق با استاندارد استفاده کنند که این روش ممکن است حتی از کفپوش‌های رایج که با پیچ متصل می‌شوند نیز ایمن‌تر باشد.

او عنوان کرد: لازم به ذکر است که محصولات خام کشاورزی نیز به‌طور مستمر مورد آزمایش قرار می‌گیرند، هرچند که مشمول استاندارد اجباری نیستند.