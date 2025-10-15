باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلویزیونی «به افق فلسطین» برای نخستین بار بهصورت زنده، دیشب از مجموعه تاریخی تخت جمشید روی آنتن شبکه افق رفت. در رویداد «ایران جان، فارس ایران» ویژهبرنامه «به افق فلسطین» برای نخستین بار از تخت جمشید بهصورت زنده پخش شد. این برنامه با گفتگو با کارشناسان روی آنتن رفت.
ویژه برنامه «سمت خدا» امروز، چهارشنبه ۲۳ مهرماه از حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) روی آنتن شبکه سه می رود. این برنامه با سخنرانی حجتالاسلام نظافت و اجرای نجم الدین شریعتی، از نماز ظهر و عصر آغاز میشود و فضایی معنوی و آموزنده برای شرکتکنندگان و علاقهمندان به مباحث اخلاقی و دینی فراهم خواهد آورد.
در ادامه رویداد ملی «ایرانجان، فارس ایران» و همزمان با هفته بزرگداشت حافظ، برنامه محبوب «صبحانه ایرانی» این جمعه ۲۵ مهرماه ساعت ۹ صبح بهصورت ویژه از شهر شیراز، دیار شعر و فرهنگ، روانه آنتن شبکه دو سیما میشود.
صبحانه ایرانی در دل شیراز
«صبحانه ایرانی» که با هدف آغاز روزی پرنشاط، گرم و الهامبخش برای خانوادههای ایرانی تهیه میشود، این بار در قاب طبیعت و زیباییهای شیراز، به استقبال صبحی متفاوت میرود.
این برنامه با اجرای المیرا شریفیمقدم، محمد قاسمی، مجید یحیایی و با تهیهکنندگی امیرعلی آزادی و کارگردانی میثم دانش، تلاشی است برای خلق فضایی صمیمی، گفتوگوهایی دلنشین و روایتهایی از زندگی ایرانی.
«صبحانه ایرانی» که محصول گروه اجتماعی – اقتصادی شبکه دو است، در چارچوب پویش فرهنگی «ایرانجان»، این هفته با نگاهی به فرهنگ، آداب و سبک زندگی مردم فارس، جلوههایی از مهربانی، مهماننوازی و اصالت ایرانی را به تصویر میکشد.
این ویژهبرنامه از دل شیراز، شهر عشق و ادب فارسی، تقدیم نگاه مخاطبان خواهد شد؛ تا صبح جمعهای دلانگیز با عطر بهار نارنج در قاب شبکه دو آغاز شود.